中國醫藥集團有限公司董事長劉敬楨表示，國藥集團正在研發的新冠重組蛋白疫苗即將進入臨床試驗階段，該疫苗可能會更好於新冠滅活疫苗，同時量產相對新冠滅活疫苗容易。

國藥集團官方微信公眾號22日發佈央視採訪視頻並稱，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗也正在申請附條件上市。

去年12月底，國藥集團中國生物北京生物製品研究所病毒滅活疫苗獲批附條件上市。中期分析結果顯示，疫苗的保護效力為79.34％。

根據國藥集團官方發佈的消息，國藥集團中國生物新冠疫苗在阿拉伯聯合大公國、巴林、約旦、埃及、秘魯、巴基斯坦、伊拉克、摩洛哥、柬埔寨、澳門、匈牙利、玻利維亞等10多個國家和地區獲批緊急使用，在阿拉伯聯合大公國、巴林正式註冊上市。

阿根廷新任衛生部長卡拉•比索蒂21日簽署一項決議，正式批准國藥集團研發的新冠疫苗在阿根廷緊急使用。

(旺報 )