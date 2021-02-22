外傳紓困4.0有譜，針對立委建議應超前部署，提出紓困4.0救產業，政院已答應在本會期提出。行政院發言人羅秉成晚間澄清，他並沒有說紓困4.0要在本會期提出，而是「如果要提」的話，依時程要在本會期提出。

羅秉成表示，今晚蘇揆與立委餐敘，席間並沒有討論特別條例延長的問題，可能是會後有人去問立委陳歐珀，陳說有提出相關建言，媒體再拿陳歐珀的問題問他。

他在回應詢問時說，因為現在國內防疫算是穩定，大致得宜，但國際疫情還很嚴峻，特別條例本來就是定到今年6月底，所以是「限時法」，到底該不該延長，大家要多做討論，聽取各方意見，他並沒有說這個會期會提出。

他表示，比較精確的說法，是假設有必要提出，決策也確定要提紓困4.0，則要在本會期提出，因為特別條例到6月底為止，還要經過立法院的同意，所以若有必要提的話，一定要在這個會期提出。

(中時 )