三立、myVideo週五華劇《未來媽媽》劇情發展至郭書瑤因卵巢早衰而不易懷孕，踏上了不孕治療的路程，除了每天要打針吃藥，還要在對的時間與老公一起「交功課」，劇中許多情節與金句引起網友高度迴響，上週25-39女性族群收視達1.41，在OTT平台的點閱率屢創佳績，myVideo戲劇排行榜為最受歡迎第一名，在Netflix台灣排行榜更奪下冠軍寶座！許多女性觀眾表示原是跟家人一起收看，後來發現議題太過寫實，只能一個人在網路上悄悄觀看，還會跟著劇情起伏，偷偷落淚。

劇中郭書瑤、禾浩辰因做試管嬰兒，打亂夫妻原本的生活與工作，也因打針吃藥改變女人的賀爾蒙，使郭書瑤情緒大受影響，夫妻之間產生不少摩擦，不僅老婆承受打針吃藥之苦，老公同樣承受莫大壓力，逐漸變成傳宗接代的「捐精機器」，兩人在一次爭執中，禾浩辰說了一句「我娶妳不是要妳來幫我生小孩的！」看似是爭吵的一句話，聽在觀眾耳裡卻是這麼暖的金句，讓許多女性為之動容！也心疼禾浩辰要忍受老婆的低氣壓，終於忍不住爆發出來對郭書瑤說：「如果生活要一直這樣下去，那我不想要再繼續。」

禾浩辰劇中要幫郭書瑤打針。（三立提供）

禾浩辰也在自己臉書拋議題，問：「男人們，真的敢親手幫老婆打針嗎？」短時間內就引來一百多個女性留言討論，不少媽媽表示老公其實都不敢打，當下的表情真會跟郭書瑤一樣，很想翻老公白眼。

有網友認為該劇把做試管可能遇到的最糟情況都呈現出來，同時也帶出丈夫的壓力與心情，將雙方的心情都有描繪到；還有也曾做過試管的男性網友表示完全可以體會劇中兩人的心情，內容與台詞超級寫實，讓他跟他老婆又回憶起當時失敗的絕望，在尚未做試管前不明白為什麼不孕者要這麼執著和負面，但當自身開始走這條路之後，對於劇中郭書瑤的情緒和行為就完全能體會。

而劇中飾演開明明理豪門公公的劉亮佐，與老婆趙小僑結婚4年多，為了求子一路走來也是吃盡苦頭，歷經1次人工受孕、2次試管失敗的艱辛過程，在日前宣布懷孕喜訊，很多親友、粉絲都紛紛獻上祝福，同時也給了仍在求子路上的許多女性一劑強心針。

(中時 )