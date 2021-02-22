國民黨智庫舉行「願景台灣2030」論壇，擬邀台北市長柯文哲參與，被外界解讀「藍白合作」，同時卻傳出明明是智庫舉辦，智庫副董事長連勝文到最後一刻才知道。國民黨智庫今天晚間也特發澄清，解釋可能是發生資訊傳達時間上的誤差，此點確需檢討，但對於有利台灣發展的任何議題，智庫董事長江啟臣及副董事長連勝文一向都是全力支持。

國民黨智庫解釋，於活動籌備中，可能發生資訊傳達時間上的誤差，此點確需檢討，但對於有利台灣發展的任何議題，董事長及副董事長一向都是全力支持。他們並強調，本次議題並非只單邀民眾黨主席，盼外界勿過度揣測，曲解了最初福國利民的美意。

國民黨智庫指出，江啟臣自接任黨主席以來，亟思改革，俾使政策主張更貼近社會脈動及具未來性，109年9月6日在國民黨全代會首度拋出「願景台灣2030」國政計畫，宣示針對未來十年台灣發展的重要問題，將提出負責可行的願景藍圖，不但扮演稱職在野黨，更要成為人民信賴的「準執政黨」。

國民黨智庫表示，全代會定案之後，由國民黨副秘書長柯志恩辦公室負責推動議案及相關秘書作業，並邀請國家政策研究基金會各領域研究人員參與，提供議題討論並撰寫論述。連勝文平日即指示並充份授權本會研究人員積極探索有利台灣整體發展的研究及論述，並視需要出席重要論壇活動。

國民黨智庫並指出，願景論壇在去年12月首次舉辦，主題為「社會包容」，強調不要遺棄任何一個人，跨出同溫層，談及新住民、移工及LGBT族群議題，當時引發熱烈討論及正面迴響。2月24日即將舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇主題聚焦「社會正義」，由柯志恩辦公室邀請各界代表出席，希望可以進行一場更廣泛及深入的討論。

(中時 )