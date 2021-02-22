目前正在台南知事官邸生活館展出的藝術家呂月華「用愛旅行」個展，展出近一個月來，吸引超過3千人次遊客造訪，展覽即將於3月7日閉幕，知事官邸生活館總監呂賢文，有感於百年古蹟去年底重新亮相之後，為台南古城帶來了新的城市美學體驗，決定於3月7日展覽閉幕日，舉辦第一場百年古蹟慈善拍賣會。並邀請到演員劉士民擔任拍賣官。

呂月華畢業於台灣藝術大學美術系，主修西畫，是一名熱愛四處遊歷、尋找創作靈感的旅行者，作品帶著正面溫暖的基調。

策展人呂賢文在與藝術家的交流中，有感於雙方對於台灣土地都有著深厚的情感，決定透過《用愛旅行》作品傳遞愛的力量。不僅將展覽期間收益的15％做為公益捐贈，閉展日3月7日也要舉辦慈善拍賣會，拍賣金額的40％捐贈到世界展望會、社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會以及綠色和平組織，用於協助特殊兒童服務、弱勢兒少、地球環境等公益項目。

拍賣會並特別邀請劉士民擔任拍賣官。劉士民為資深的電視電影演員，也經常參與相聲及舞台劇演出，對於藝術文化也有著非常濃厚的興趣。

(中時 )