中廣董事長趙少康月初表態有意願參選7月黨主席改選和2024總統大選。對此，國民黨青年黨代表、藍營正妹主持人李明璇今天專訪國民黨文傳會副主委鄭照新，討論趙少康參選和黨主席江啟臣是否可能合作一事，鄭照新說，目前「收復北台灣、固守中台灣，深耕南台灣」是國民黨要堅持的方向。李明璇也透露媒體所做國民黨主席街訪民調，江啟臣最高。鄭照新說，他很驚喜（Surprise），這表示國民黨轉型重返執政之路，民眾是給予肯定的。

中廣董事長趙少康。(圖/本報資料照)

李明璇22日在《飛碟聯播網》其主持的「璇外之音」專訪鄭照新，討論國民黨黨主席選舉一事，李明璇說，她自己很開心趙少康回來國民黨，也比較相信趙最開始的說法，趙其實是想要救國民黨的，也像趙講的一樣，因為1450網軍的肆虐，現在很多善良的老百姓開始不敢出聲，這樣下去台灣會走向滅亡，她個人認為，趙看到了台灣一些問題在哪裡，國民黨也需將各方力量團結在一起。

國民黨主席可能參選人(見圖)。(圖/本報資料照)

對於黨內可能角逐黨主席的人選，鄭照新說，前高雄市長韓國瑜目前應該不會選黨主席，而會專心投入在公益的部分。李明璇再問，對於江啟臣已表態尋求連任，團結力夠不夠？鄭照新說，誠如江啟臣所言，自己不是國民黨2022和2024的「過渡者」，而是「造王者」。相比一年前，國民黨現在是穩定很多的，也逐步從2020大選敗戰後找到自身定位，能在這麼短時間內站穩陣腳，相比民進黨花了8年來恢復元氣，國民黨是蠻不簡單的。鄭照新說，只有黨內大家都好的時候，整個黨才會好，對於趙少康回歸藍營，一起監督民進黨，以美式風格加強火力，特別是有話直說的方式，在現行政黨政治，是有幫助的。

李明璇也問鄭，對於江啟臣喊當「造王者」，2024是否有策略上建議？鄭照新說，最重要的是要聽取民意，找出最能夠贏、且收復失土的候選人，而非權位的考量，因為民眾並不會在意國民黨過去的歷史恩怨，民眾只會在意誰能夠代表人民提出政策。

鄭照新還說：「國民黨改革之路的訴求是要尋求民眾的認同，並證明國民黨有能力可以執政，希望大家多給在前線的改革者空間，『收復北台灣、固守中台灣，深耕南台灣』是國民黨要堅持的方向」。

李明璇也向鄭照新透露，她發現轉戰網路《中天新聞台》有在做國民黨街頭民調，「在4位黨主席可能候選人江啟臣、趙少康、韓國瑜、朱立倫選擇下，調查結果竟然是江啟臣最高，他怎麼看？」鄭照新說，他很驚喜（Surprise），這表示國民黨轉型重返執政之路，民眾是給予肯定的。

其實我的節目在2/1首播日之前，我有當面向韓市長表達過邀請，想請他幫我錄一句話：「歡迎大家收聽/收看《璇外知音》」，音檔 這樣就好。 考量當時他還是低調在雲林，我還說... 由李明璇發佈於 2021年2月22日 星期一

(中時新聞網)