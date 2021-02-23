從面相學來看，嘴唇的形狀對整體運勢影響很大，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，若嘴唇厚實、唇角上揚或唇型勻稱的人，此生運勢很旺，注定非富即貴，尤其是上下唇勻稱的人有「大官運」，從事政治工作可獲得很高的權力、地位。

▍1.嘴唇厚實

唇厚之人，是富貴長壽之相，有此嘴型的人大多都是德高望重之人，在文學藝術方面多有造詣，為人處世很謹慎，在事業中也有強烈的奮鬥精神，容易受到長官提攜，而且因為有主見，平時非常努力，一旦上位，就是平步青雲，福享不盡。

▍2.唇角上揚

有一些人天生是微笑唇，不說話時嘴角兩邊也是彎彎的，這是一種吉相，說明此人屬於天生的樂觀派，為人親和，人緣好，常有貴人相助。這樣的人表達、思維能力都很強，也有很強的進取心，自身能力不凡。他們不管遇到什麼事情，都能平安度過，運勢很好，各方面都比較順利，容易得到大財，命中帶有富貴。

▍3.唇滿色紅

嘴唇紅潤飽滿，形狀好，代表這個人精力旺盛，意志力強，遇事思路清晰，行事有主見，做事能夠堅持到底，知道如何抓住機會，容易在事業上取得成功，積累財富。再加上這種人本身財運就不錯，早晚會有不錯的發展與成就。而且由於氣血足，凡事想得開，身體也會很健康，能夠長壽，富貴一生。

▍4.上下勻稱

若是一個人上下唇勻稱，稜角分明，是大富大貴之相。此類人命帶大官運，非常適合從事政治工作。這類人為人正直，剛正不阿，懂得是非曲直，責任心強，能夠秉公執法，一路官運亨通，獲得很高的權力、地位。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)