★日本Amazon讀者回饋4顆星、廣受好評★

為懼怕年齡升高的你加點勇氣；讓30到40世代，接近熟女的你頻頻點頭；而疲憊不堪的大齡女子，更感覺心被戳了一下，既放鬆又療癒。

日本暢銷作家珍妮・蘇，66篇笑中帶淚的詼諧散文，讓你讀著、笑著、痛且快樂著！

許多人對「邁入中年生活」有一點想像，也有一點偏見，珍妮・蘇一一打破這些框架；不對，有些框架不打破也沒關係！

不結婚也很ＯＫ！當初穿著潔白婚紗的閨蜜，踏入四十大關後，開始零零散散回到岸邊的單身村，歡迎回來！可喜可賀！

四十世代應該更富有一些，過著身邊充滿高級精品的精緻生活，但，買百元商品是我的樂趣之一！我滿心雀躍掏出錢包，買下價格實惠的優質商品。

一直搞不清楚手機怎麼設定，於是請別人教我，這個行為也太歐巴桑了吧！而且我壓根記不住帳號密碼那些字串，跟記憶力無關吧，是手機戒備太森嚴了！

我的脖子終於出現老人斑了嗎？我故作輕鬆，內心卻受到打擊。算了啦！反正斑點就是斑點，區區斑點哪能降低我的價值？

雖然和想像中的未來有所差距……雖然沒有順利蛻變為成熟、體貼的女人……雖然還沒有結婚……但有什麼關係呢？這就是專屬自己的「熟女養成日記」！作者珍妮・蘇帶你一掃中年的恐慌，大聲宣稱：「這樣也很好！」

【精彩書摘】

如今嘴角周圍不僅多了下垂的嘴邊肉，還長了那種突起來的黑斑。長了就長了吧，我就跟它槓到底。我才不想扛著傳統歐巴桑這塊招牌。雖然人終將一死，但是這個時代說什麼也要活到一百歲才夠本，所以有必要建立新的歐巴桑形象。我可是請了私人健身教練一連鍛鍊了九個月，姑且不論結果如何，我這個新手歐巴桑突然充滿了幹勁。

我是什麼時候開始自稱歐巴桑的呢？大概是一字頭的尾聲吧。現在想想或許很可笑，但我當時確實認為「過了二十歲，就是歐巴桑了」。

話雖如此，實際上根本沒有二字頭的歐巴桑，甚至連歐巴桑的預備軍都稱不上。真要說的話，連大人都不算吧。

二字頭時，每天都在四處燃放青春，像拉砲一樣，引起周圍一陣騷動簡直就像例行公事。

即將邁入三字頭時，這回的心態像個旁觀者，大多是男人開始用「歐巴桑」一詞揶揄自己。我非常清楚這是對方半開玩笑的話，所以我完全不會當真。想是這麼想，有時候仍會強忍內心的焦躁，裝作沒被傷到，可是心裡確實不好受。

真正踏入三字頭後，開始有同輩中人以歐巴桑自居。同時也產生了絕不容許自稱歐巴桑或別人以歐巴桑相稱的群體。她們透過態度及言詞強烈排斥歐巴桑，彷彿「這世上根本不存在歐巴桑這種東西」。就像歐巴桑糾察隊似的專挑人語病。這也有令人窒息的一面，歐巴桑一詞與三字頭的年紀絕不能說合適。

來到四字頭， 一方面用「 四十一枝花」這句話撐著自己，一方面費盡千辛萬苦適應肉體的變化， 一轉眼間就四十五歲了。

不知道是不是眼睛慢慢出現老花的關係，一到黃昏時分就覺得視力模糊。電腦畫面也很難看清楚。不過，內心的視野卻變得豁然開朗。何等神清氣爽！

我在自己眼裡及別人眼裡都已經是歐巴桑了。

一開始是裝模作樣地自稱歐巴桑，有時是對方捎來的揶揄嘲弄，歷經同輩中人的宗派分裂，我終於發現自己已能坦然接受歐巴桑一詞了。這不是說給誰聽的，而是我對我自己的歐巴桑宣言。

應該把「我就是歐巴桑」的全區通行證發給真正的歐巴桑。只要念出這道

咒語，對方通常會識相地就此作罷：「算了，沒辦法。」以前就是個假歐巴桑，所以不見容於社會。

如果是面對不知道長相的一般人，大可裝傻一笑帶過，但這時候同樣能搬出這道咒語。只要說「我已經是歐巴桑了啦」、「因為是歐巴桑才會這樣啦」就行了。不必太深究其中的道理，也用不著不懂裝懂。畢竟是歐巴桑嘛。不知道是理所當然的吧？我打算把這張全區通行證掛在脖子上，扭轉一般的歐巴桑

形象，盡情嘗試各種可能。

當一般人嗤之以鼻地認為「歐巴桑就是這樣啊」，那是再好不過。千萬別讓人家知道我真正的企圖。

啊 ── 好想快點念咒語。我已經是巫師了啊。

(本文摘自《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》/大好書屋)

【作者簡介】

珍妮・蘇（Jane Su）（ジェーン・スー）

一九七三年出生於東京的日本人。作詞家、專欄作家、廣播電台主持人。在TBS廣播電台主持《Jane Su的生活謾舞》節目。以《問題是，妳打算當少女到幾歲？》（不二家出版）榮獲第三十一屆講談社散文獎。著有《我們沒被求婚的101個理由》、《女人每天穿脫盔甲都是一場戰鬥》、《今晚也照樣用錢解決》、《生也好死也好父親也好》、《我是歐巴桑了唷》等書，並與中野信子合著《生為女人也太糾結！》（以上均暫譯）。

【譯者簡介】

莊雅琇

現為專職譯者，譯有《贏得病患信任的問診術》、《如果癌症復發怎麼辦？病患本人與家屬應該知道的事！》、《全彩圖解 消除眼睛疲勞、拯救惡視力！》、《保健食品，你真的吃對了嗎？》、《神奇美顏操！》等。

《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》/大好書屋

(中時新聞網)