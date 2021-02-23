✦專屬於四十世代的獨立宣言

到了中年，要面臨的人生難題越來越多，原本想過的生活、想做的事情，卻因種種考量而放棄，體力瓦解、失去大把時間，我們還剩下什麼呢？

四十五歲，來到人生的轉折點，珍妮・蘇未婚，與另一半過著同居的生活，看似敗犬的她，坦然接受自己，不過度悲觀，更不會自我貶抑，而是正向地邁入熟女階段，更驚人地宣稱：「我是歐巴桑，但又怎樣？」

✦66篇詼諧散文，讀了讓人拍案叫絕！

如果不在意時間的流逝，那很好！珍妮・蘇大方分享她的生活、戀愛觀、金錢觀，以及自我和解與反思。在她書寫的日常趣事裡，有關於春心蕩漾的二三事、使用手機的衝擊、省錢與敗家的拉扯、遇到衰事而心情不爽、父母的健康問題、換季收衣的感觸、人生中的不公平⋯⋯等等，就像是姊妹話家常，有些字句看似平凡，卻輕輕滲入你疲倦的心，時不時有種心被戳一下的傷懷與感動，隨之萌生一股巨大的認同感。而這些文章又彷彿一劑強心針，使你感到精神煥發、會心一笑、點頭如搗蒜，引領你告別固執、放下委屈，重新掌握中年人生方向！

【精彩書摘】

我騎著剛買來的電動輔助自行車，結結實實摔了一跤。幸好沒有造成嚴重的「傷害」，但是膝蓋擦傷，留下青黑色瘀青。

電動輔助自行車……名稱太長了。以下簡稱電輔車。

還沒買電輔車之前，我老是被前後雙載小孩子的同年齡層女性騎車趕過；不禁垂頭喪氣，我明明只載自己一個人，怎麼還那麼沒用？莫非她們騎的是電輔車？行進得如此不費吹灰之力，當然會追過我。

由於我沒有機車和汽車的駕照，電輔車就是轉換心情的最佳交通工具，去遠一點的地方，也不會累到氣喘吁吁。

夠快速、夠輕鬆，所以很享受。我可以開開心心地一直騎到屁股發疼為止；而我往往會在這時候樂極生悲。

那一天， 我騎電輔車去銀座玩，正在回家的路上；俗話說得好：「到家以前都算是在遠足」。本來想順道去逛一下離家二十公尺處的便利商店，哪知才剛騎上路肩，車輪就打滑，我的左肩「砰！」地摔在人行道上，同時「扣！」地撞到頭，所幸當時戴著厚實的毛帽，總算逃過一劫。

騎在前方的男友先生， 趕來關心倒地不起的我，他扶起電輔車後只問了一句：「沒事吧？」我也僅回答：「沒事。」

來往的行人， 似看非看地往這裡瞧；一身狼狽又難堪的我，方才的愉快心情一下子煙消雲散。我一時之間無法站起身來，並不是因為疼痛的關係，我知道要過一會兒才會感到疼痛。

用一句話來形容跌了狗吃屎的我，就是「不爽」。摔倒，確實是自己不小心；可是，一股近似憤怒的情緒，莫名湧上心頭，這股無處宣洩的情緒，讓我愈來愈煩躁。

這當然不是我第一次從自行車上摔下來，小時候就摔了好幾次；但是，長大後從來沒像現在這樣摔得那麼慘，頂多在走路時絆倒而已。

突然摔倒時，尷尬難堪比身體疼痛更難忍受，因此，通常會裝作若無其事，勉強擠出一絲苦笑，立刻離開事發現場。

然而，我今晚連這一點都做不到。

這種比尷尬難堪更能支配我的情緒

到底是什麼？當天晚上，我躺在床上，一直在心裡摸索這股難以言喻的情緒。隔天早上，心情回復如常的我，總算恍然大悟 ── 那種情緒就叫做「受到驚嚇而心靈受創」。當自己得意洋洋地騎電輔車，卻摔下來跌個狗吃屎，興高采烈的玻璃心頓時摔碎了一地，驚嚇所造成的傷害遠遠超出我的想像，由於久久無法釋懷，才會使我那麼不爽。如果我還是小孩子，肯定嚎啕大哭吧。

長大成人後，討厭的事情數也數不清，可是，從來沒遇到身體與心靈同時遭受驚嚇的事情。所以我忘了遇到這種情況應該如何處置，也忘了希望別人怎麼幫我。

也許， 我只希望有人能過來說一聲：「嚇到了吧？沒事了。」這句話雖然是用來哄小孩的，對大人同樣有效。

無緣無故遇到衰事而心情不爽時，大人一樣會受到驚嚇而心靈受創；只不過，一般人認為大人頂多受到驚嚇，不至於到心靈受創的地步，所以也只能心情不爽了。

大人身上其實還留著小時候的影子，有時候也希望有人來安撫、拍拍背脊好好疼惜。

(本文摘自《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》/大好書屋)

【作者簡介】

珍妮・蘇（Jane Su）（ジェーン・スー）

一九七三年出生於東京的日本人。作詞家、專欄作家、廣播電台主持人。在TBS廣播電台主持《Jane Su的生活謾舞》節目。以《問題是，妳打算當少女到幾歲？》（不二家出版）榮獲第三十一屆講談社散文獎。著有《我們沒被求婚的101個理由》、《女人每天穿脫盔甲都是一場戰鬥》、《今晚也照樣用錢解決》、《生也好死也好父親也好》、《我是歐巴桑了唷》等書，並與中野信子合著《生為女人也太糾結！》（以上均暫譯）。

【譯者簡介】

莊雅琇

現為專職譯者，譯有《贏得病患信任的問診術》、《如果癌症復發怎麼辦？病患本人與家屬應該知道的事！》、《全彩圖解 消除眼睛疲勞、拯救惡視力！》、《保健食品，你真的吃對了嗎？》、《神奇美顏操！》等。

《這樣也很好！大齡女子獨立宣言》/大好書屋

(中時新聞網)