【回憶殺】昔日秀場天后「大白鯊」陳今珮是60-70年代重量級秀場皇后，作風辛辣大膽，少數能公然吃男星豆腐的女藝人，雖然事業風光，但感情卻很坎坷，曾當過地下情婦，又嫁給會動粗的丈夫，恢復單身後她學會愛自己，甩掉近60kg，偶爾到餐廳重拾麥克風陪歌迷，過著清幽自在的生活。

陳今珮天生有好歌喉，年輕時還有漂亮臉蛋和窈窕身材，被媒體封為「小海豚」，火紅程度媲美劉文正和崔苔菁，連國外活動都指名找她，23歲那年陳今珮因盲腸炎入院，吃太補導致發胖20kg，想不到越胖越紅，巔峰時期可一天賺進500萬元，嗓子也越來越沙啞，然而她靠吃消除壓力，體重直線上升至破百。

陳今佩23歲前體態纖細。（圖／中時資料照）

陳今珮在秀場大玩木瓜秀，不只開黃腔，甚至「上下都露」搶盡目光，卻招來警方關切移送法辦，遭判刑30天，正負評兩極。除了作風惹爭議，陳今珮的愛情也多采多姿，曾當作曲家陳彼得3年的地下情婦，男方聲稱會跟原配離婚，卻都是謊言；斷開不倫戀後，陳今珮與蔡姓商人結婚，本來以為是真愛，想不到又看錯男人，遭到老公拳打腳踢多次，婚姻維持不到3年便畫下句點。

陳今珮曾因木瓜秀吃上官司。（圖／中時資料照）

張帝(左)、陳今佩(中)、邢峰。（圖／中時資料照）

後來陳今珮傳與「金曲歌王」洪榮宏譜出戀情，相差12歲的姐弟戀震撼當年民風，多年後她回首這段緋聞，透露：「那段就是一點點真，大部分都是假的。」80年代秀場逐漸沒落，陳今珮除了演藝工作大量減少，還被前室友陷害，把她從電梯中綁上車，盜取提款卡17多萬的現金。，所幸最後平安歸來。

陳今佩(右)、洪榮宏傳過緋聞。（圖／中時資料照）

歷經人生大起大落，陳今珮進行胃繞道手術，體重從120kg降至60kg左右，並做了微整形讓自己更美，現在的她過著養生的日子，每天早睡早起、不抽菸、不喝酒、不賭錢，甚至連眷村麻將都不碰，追劇是她占據大半生活的最佳選擇，過著悠閒無慮的退居生活。

陳今佩現在塑身有成，翻轉成健康人生。（柯宗緯攝）

(中時新聞網)