【回憶殺】昔日秀場天后「大白鯊」陳今珮是60-70年代重量級秀場皇后，作風辛辣大膽，少數能公然吃男星豆腐的女藝人，雖然事業風光，但感情卻很坎坷，曾當過地下情婦，又嫁給會動粗的丈夫，恢復單身後她學會愛自己，甩掉近60kg，偶爾到餐廳重拾麥克風陪歌迷，過著清幽自在的生活。
陳今珮天生有好歌喉，年輕時還有漂亮臉蛋和窈窕身材，被媒體封為「小海豚」，火紅程度媲美劉文正和崔苔菁，連國外活動都指名找她，23歲那年陳今珮因盲腸炎入院，吃太補導致發胖20kg，想不到越胖越紅，巔峰時期可一天賺進500萬元，嗓子也越來越沙啞，然而她靠吃消除壓力，體重直線上升至破百。
陳今珮在秀場大玩木瓜秀，不只開黃腔，甚至「上下都露」搶盡目光，卻招來警方關切移送法辦，遭判刑30天，正負評兩極。除了作風惹爭議，陳今珮的愛情也多采多姿，曾當作曲家陳彼得3年的地下情婦，男方聲稱會跟原配離婚，卻都是謊言；斷開不倫戀後，陳今珮與蔡姓商人結婚，本來以為是真愛，想不到又看錯男人，遭到老公拳打腳踢多次，婚姻維持不到3年便畫下句點。
後來陳今珮傳與「金曲歌王」洪榮宏譜出戀情，相差12歲的姐弟戀震撼當年民風，多年後她回首這段緋聞，透露：「那段就是一點點真，大部分都是假的。」80年代秀場逐漸沒落，陳今珮除了演藝工作大量減少，還被前室友陷害，把她從電梯中綁上車，盜取提款卡17多萬的現金。，所幸最後平安歸來。
歷經人生大起大落，陳今珮進行胃繞道手術，體重從120kg降至60kg左右，並做了微整形讓自己更美，現在的她過著養生的日子，每天早睡早起、不抽菸、不喝酒、不賭錢，甚至連眷村麻將都不碰，追劇是她占據大半生活的最佳選擇，過著悠閒無慮的退居生活。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。