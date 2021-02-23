去年底曾經跟大家探討過排球場中「正確比數」掌握高賠投注的時機，今天再來跟大家介紹一下排球場中「單局不讓分」高賠時機的掌握。

運彩排球場中單局不讓分 掌握高賠時機

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後購券者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，廣受大家喜愛，其間各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生高低的變化。

運彩「場中投注」說明。(台灣運彩提供)

排球比賽最多進行5局，先拿下3局的球隊贏得該場比賽，運彩場中都會提供「單局不讓分」玩法，大家可以買該局是主勝或客勝，非常簡單又好玩。其中第1至第4局採25分制，每局至少須得25分且須領先對手2分以上才算贏得該局，如果前4局各贏2局即2：2平手，須進行第5局的決勝局，決勝局採15分制，至少須得15分且須領先對手2分以上才算贏得該局及該場比賽。

排球「單局不讓分」玩法。(台灣運彩提供)

以12/29韓國V聯賽「現代資本天行者(客隊)Vs. 三星藍獠牙(主隊)」第二局「單局不讓分客勝」場中賠率走勢來說，由於客隊(5勝12敗)賽前戰績優於主隊(3勝12敗)且拿下第1局，因此第2局開賣時「單局不讓分客勝」賠率較低為1.72倍，開打後主隊有一波密集的得分，客隊落後的差距被拉開到6分 (11：17)，賠率瞬間飆高到6.00倍，隨後客隊回穩連拿6分把比數追平(17：17)，賠率降到1.80，拉鋸到最後客隊還是勝出(29：27)，其間所有看好第2局「單局不讓分客勝」且付諸實際行動投注的朋友們全數中獎，有人只拿回1.04倍的獎金，也有人則是大大抱回6倍的獎金。

「單局不讓分客勝」場中賠率走勢。(台灣運彩提供)

所以，如果原本就看好實力較佳的客隊能夠贏得第2局，當它第2局場中得分落後出現高賠時，正是進場投注「單局不讓分客勝」高賠中獎的好時機。

(中時新聞網)