受到春節期間國際股市創高，新冠疫苗發揮效力，各國確診人數大幅下降，經濟復甦預期等利多激勵，台股新春紅盤資金行情回歸，補漲創下歷史新高，也站上萬六整數關卡。

技術面創高就是多頭，但指數到了新高的當下，相信許多投資朋友會有買不下手的窘境，但若以基本面的角度，近期召開的重量級公司法說會，都釋出景氣展望樂觀的看法，即使短線漲多，就評價面觀察，仍屬於合理範圍。

最新公告的1月營收，整體上市櫃營收達3.28兆元，月減10%，年增24.4%，月增778家、年增1344家，創新高家數139家，繳出淡季不淡、歷年最旺的佳績，投資朋友不妨留意淡季營收能逆勢創高的個股和族群，例如汽車零組件；受惠遠距商機的NB、PC、伺服器等，半導體上中下游由於產能吃緊，產業依然處於供不應求的階段，由於擴廠需要時間和資本支出，預期短期內不會改善，IC設計、晶圓代工、封測等族群，也都是趨勢看好。

確認產業趨勢成長、個股評價合理後，投資朋友可以依照自己的投資屬性，以下列三大操作策略，在指數高點的當下，安心買進，穩中求勝：

一、權值龍頭股，尤其是全球市占居於領先地位的公司，例如半導體族群，此類型個股都是穩盤重點，非常適合給穩健的投資朋友波段布局，如：台積電、聯發科、日月光投控等，操作策略是創高後的拉回守穩，都是不錯的進場點。

二、強者恆強，上檔無壓，通常是中小型的電子族群，具有漲價或題材面優勢，沿著上升趨勢，適合積極投資朋友，買進策略則是創高買進，也由於此類型股價活潑，操作面必須更嚴守停損停利和資金控管，如果有跌破短期均線或短期低點的走勢，就應該要快速賣出。

三、過年前，領先大盤創新高後，回檔整理的個股，操作策略是整理完畢再度轉強時買進，以前高或技術面的反壓區為挑戰目標，以整理區的低點做為轉弱的停損點，例如之前在趨勢成長系列分享給投資人的同致、精成科、帆宣等。

也特別提醒，新春紅盤先漲權值股，指數創高後，後續可以觀察中小型類股接棒演出，還是老話一句，資金行情之下，和適度的整理和輪動，對後市會更健康。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)