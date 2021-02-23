美國空軍生命週期管理中心(U.S. Air Force Life Cycle Management Center,AFLCMC)宣布，剛剛收到首架AT-6E「金剛狼」(Wolverine)輕型攻擊機，並歡迎這型新飛機加入美國空軍機隊。

防衛部落格(Defense Blog)報導，AT-6 攻擊機源自於比奇T-6「德州人2式」(Beechcraft T-6 Texan II)教練機，升級為武裝攻擊版。 AT-6與T-6有85%的零件共通性。

AT-6具有最先進的ISR技術(情報、監視、偵察)，是相當優良的戰場巡邏機，同時又具備攜掛35種武裝的性能，可以為特種部隊提供密接空中支援（CAS）的火力。

這種螺旋槳攻擊機在很長一段時間，已離開美國空軍隊伍，但是在過去25年的反恐戰爭當中，經常面對游擊隊、武裝份子的襲擾，可以說全球性的非常規戰爭環境中，低成本的慢速攻擊機反而發揮它們的價值。

AT-6是一種相當划算的慢速攻擊機，它的飛行成本每小時不到1,000美元，而且維護容易，需要的維修空間也不大，這些特點都提升了AT-6的可部署性和持續運作性。

不過，AT-6的最大競爭對手是巴西航太A-29「超級大嘴鳥」（A-29 Super Tucano），同樣是雙座渦輪軸螺旋槳式攻擊機，然而外銷量已相當不錯，包括阿富汗、菲律賓、巴拉圭等10幾個國家操作，生產量已達到200架以上。

另外， Wolverine實際的意思是「狼獾」，或叫「貂熊」，狼獾與中型犬一般大，但血緣上接近黃鼠狼，是現存最大的陸生鼬科動物。狼獾出没於北美洲的森林，是一種靈活敏捷的食肉猛獸，因而美國文化中，經常以Wolverine來形容勇猛。在超級英雄電影「X戰警」的Wolverine是最受歡迎的角色，已被片商翻譯成「金剛狼」，「狼」的形象比「獾」的形象來的更強烈，如今已約定俗成。

(中時新聞網)