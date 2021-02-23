台灣在地民俗信仰眾多，各式各樣的陽廟、陰廟隨處可見。一般來說，宮廟被認為人潮聚集之地，有人認為周遭住家能受到神明保護，但也有人認為，在宮廟附近的居住品質很差。不過，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授透露，若居住在廟的正前方或正後方，恐對整個家庭的健康和運勢帶來不好影響，對此，也提供化解辦法。

《左傳‧昭公七年》子產提及：「鬼有所歸，乃不為厲。」說明了民間信仰文化普遍相信人死後為鬼，因此除了祭拜家中祖先，人們也會憐憫無主孤魂，為其立祀，讓他們「有所歸」，才不會為害人間。台灣人甚麼都拜，甚麼都不奇怪，除了正神大廟，舉凡奇石、老樹、罪犯（例如李師科）、歷史人物（例如廖添丁和蔣介石）、無主屍骸、未出嫁而亡故的女性都願意祭拜。造成台灣宮廟種類多，不只有陰廟還有陽廟。陽廟簡單來說就是一般常人所聽到的神祇們居住的地方；而陰廟就是當初械鬥、特殊事件或亂葬崗死去的亡靈們被祭拜的地方。

一般來說，住在宮廟附近，最令人在意的就是噪音問題，一早進香或遶境活動的鞭炮鑼鼓聲，對於難得的假日想休息的人來說很傷腦筋；另外，進香或遶境活動當下擁擠的交通、結束後遺留下的垃圾常為人詬病。大型宮廟附近易聚集大量人潮及攤商，容易影響到居住品質，而小型私人家廟有時的法會、問事、祭祀活動，或是燒香的味道，燒金紙產生的灰塵等，這些都會影響到附近居住品質。因此有人認為，住在寺廟附近會影響日常生活甚至是心理狀態，但也有人認為住在宮廟附近等於是就近受到神明保護。

對此，楊登嵙指出，不管是陰廟還是陽廟，居住在正前方與正後方對於整個家庭的健康或運勢都會有影響，因為寺廟的正前方和正後方往往是陰陽兩界的通道，容易引發問題有：1.出懶人，意志消沉。2.女主人需負擔家計。3.藥物不斷。4.易犯陰煞。尤其是陰廟正後方，家中男性的工作會不順利，身體狀況不佳。

【解決方法】：

1.面對廟宇的自家門口或屋後種植植物，但不可過多。

2.家中奉祀較陽剛的神明。

3.室內光線須保持明亮。

另外，居住宮廟附近方位需小心，若是住在廟宇屋脊兩端（三川脊）尖聳高翹被沖對的位置，就容易引發意外血光、官訟是非、口角爭執、病痛等問題。

【化解方法】：

1.在被三川脊沖對之處的陽台種植綠色植物。

2.擇日選時，安裝八卦盤或羅盤並開光勅咒。

不過，對於商家來說，宮廟的附近就非常適合營業，生意往往會很好。

(中時新聞網)