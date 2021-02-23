罔腰與臉書網友筆戰。（翻攝罔腰臉書）

網友質疑罔腰的媽媽手冊怎麼是舊版，還po出新版的照片比對。（翻攝罔腰臉書）

變性網紅罔腰孕事疑雲，挨批歹戲拖棚。最新一集是罔腰23日凌晨在IG限時動態po出媽媽手冊，回應先前網友敲碗許久的問題，但網友care的是怎麼媽媽手冊是舊版，不是新版。

罔腰限動畫面可見，有一本孕婦健康手冊，但準媽媽姓名欄位被巧妙遮住，另有一張孕婦版停車識別證，有效期限記載110.08.30，還特別寫上「希望是女牛寶，一定每天打扮像公主」。

不過，眼尖網友發現罔腰的媽媽手冊似乎怪怪的，去年6月國健署就公布改版孕婦手冊，但罔腰po的是舊版。

有網友直斥「亂帶風向 這張真的要被罰錢了 大家快存」。罔腰連續回嗆「我發個手冊 是踢你家骨灰罈）」、「有什麼好罰錢？ 有偽照？」、「我整天被疲勞 我當然要囂張一下 回嗆剛好」。

另有網友說，「可是我今天剛拿到的媽媽手冊也是舊版的，好想要新版的，聽說是醫院會先把舊版發完。（我是不相信照片中的手冊是他本人的啦！）」，網友質疑「這媽媽手冊有發跟沒發是一樣的啊，沒有名字不能證實這本就是妳的啊！隨便借來拍都嗎可以」。

(中時 )