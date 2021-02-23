美軍提康德羅加級巡洋艦目前仍有22艘在服役，其中最老舊的一般是1986年服役，雖然經過不斷維修與更新，但艦體與各項設備已愈來愈老舊，必須監盡快確定接替的新一代巡洋艦方案。（圖／美國海軍）

自2017年至今，中共解放軍起造了8艘055級大型戰艦，讓近30年來沒有開建大型戰艦的美國驚覺到中國已經威脅到他的全球海權霸主地位。雖然海上霸權尚未喪失，但挑戰霸權的對手來勢洶洶必須嚴肅看待，大型水面戰艦仍是美國海軍轉向大國競爭的重要指標，只是至今連方案都還沒定，美國來得及在衝突發生之前扳回劣勢嗎？

美國海軍自1992年以來就未再建造過任何一艘大型戰艦，現有最大型的水面戰艦是提康羅加級巡洋艦是1980年代初期的產品，總共建造27艘，有5艘已經除役，現有的提康羅加級當中最舊的一艘於1986年開始服役。美國幾十年來曾經數度提出大型戰艦換代計劃，但都沒有成功，最主要的原因是戰略對象改變。「911事件」讓美國把軍事目標放在反恐戰爭上，而反恐主要在陸地，美國海軍又是全球最強，反正沒有敵手，在預算的優先次序上就不斷往後延，而這麼一拖就是20年。

提康德羅加級的設計來自於斯普魯恩斯級(Spruance-class)驅逐艦，史普魯恩斯級建造於1970年代初期，總共建造31艘，替換二戰時期的桑納級（Allen M. Sumner-class）和基靈級（Gearing-class）。但提康德羅加級已相當老舊，雖經過不斷更新與升級，繼續服役的時間已相當有限，下一階段的主力戰艦必須盡快定案，否則會有青黃不接的危機。它的重要性在於擔任航空母艦戰鬥群的防空指揮艦，其雷達與大量飛彈是護衛航空母艦的主力。這些年來老舊的提康德羅加級沒有換代，其任務空缺許多是由升級的勃克級驅逐艦Flight III來補充。

至於替代提康德羅加級的方案，小布希總統時期曾有CG-21概念提案，後來轉為CG-X，進展極微；歐巴馬總統時期取消了CG-X，換上大型水面戰艦(LSC)計劃，又稱為DDG(X)或是DDG-Next。原打算在2022年開始讓提康德羅加級當中的11艘陸續退役時做為接替，但是大部份的海軍造艦預算卻都被2001年到2015年間的瀕海戰艦擠佔了，這種只有3000噸的小戰艦使用模組化的武器與傳感器，總共生產了35艘，花了數百億美元，其實際能發揮的功能卻引起極大的爭議。而這樣的預算配置，正是前述的反恐戰爭對海軍艦艇帶來的最重要改變。

現在對手從恐怖份子轉向大國競爭，美國才驚覺這20年的混亂和延誤中，中共已經造出大量相當於勃克級的052D導彈驅逐艦，甚至還建造、導彈能力相當於提康德羅加級的055萬噸驅逐艦。分析人士認為，如果美國按計劃在未來5年內讓11艘提康德羅加巡洋艦退役，那麼到新一代巡洋艦定案並開始建造，可能要到2030年代中期才能陸續服役，雖然美軍希望能在2028年就有新一代巡洋艦首艦服役，但現在看來恐怕難以如願，如果要到2030年代中期才，就會有近10年的時間裡，中共解放軍的055型戰艦會是全球最強大的水面戰艦。如果再加上中國的造艦速度，屆時除了戰力強大，055戰艦的數量也會是另一個讓美國及其盟友頭痛的問題。

大陸055艦至今已建造8艘，其中2艘已服役。目前已公布計劃中的數量為16艘。（圖／中國軍網）

根據日前美國海軍向國會提供的報告看來，美軍下一代巡洋艦的噸位可能會比勃克級驅逐艦(9700噸)大、比DDG-1000朱瓦特級(15700噸)小些，大約在12000噸左右。在船體結構與武器配備上，不太可能兩者都使用新系統，必然要有一個系統延用舊規格再做些改進。此外，如果膽子大一點，一些構想中與試驗中的新武器也能裝置在新戰艦上找到位置。至於最關鍵的造艦花費，分析人士預估在每艘25億美元至30億美元左右。

巡洋艦對美國海軍來說不只是有軍事上的意義，在政治上的用途亦極為重要。航空母艦雖然更壯觀，但出動起來是個行動緩慢的大型戰鬥群，不像巡洋艦可以單獨行動，靈活而快速，除了出勤成本低了許多，其艦上的大型雷達系統還能完成大量的戰情偵察工作。其中戰情偵察雖然勃克級也能執行，但等級上有不小差異。

1996年台海危機期間，美海軍提康德羅加級邦克山號巡洋艦就從日本開進台灣海峽，蒐集到大陸的導彈在台灣南北兩端的落點資訊。另外在2020年台灣大選結果出爐後，美海軍希羅號（USS Shiloh，CG-67）與錢斯勒號(USS Chancellorsville, CG-62）兩艘巡洋艦亦分別航經台灣海峽，也是充滿政治意義的動作。因此，在未來台海情勢緊張時，美國的巡洋艦仍是表達其政治立場的重要工具。以後若出現大陸055艦與美軍新一代巡洋艦在台海相互監控互別苗頭的情況，似乎也不會令外界感到意外。

(中時新聞網)