汐止凌晨兇殺案！前女友討傷害賠償 男抓狂砍殺釀1死2傷

30歲胡姓女子今（23日）凌晨1時許，夥同3名友人前往新北市汐止區向前男友39歲吳姓男子催討債務，協商過程中發生口角衝突，吳嫌突然衝回房間拿出水果刀，胡女的林姓友人遭刺穿胸口，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，警方當場逮捕吳嫌正進一步偵訊中。
據悉，胡女因前男友吳嫌曾對他動粗，向他要求賠償費用，找來21歲陳姓男子、21歲林姓男子及19歲彭姓男子今（23日）凌晨1時許，一起前往前男友位於汐止區的住家催討債務，雙方協商過程中發生嚴重口角衝突。
吳嫌一怒之下衝回房間拿出水果刀揮舞，林男過程中遭水果刀刺入胸部，當場倒地不起，警消獲報緊急將林男送醫搶救，經急救1小時後仍宣告不治。另外，陳姓男子、彭姓男子則是手部、腳部遭劃傷，所幸未有生命危險。
警方獲報到場時，吳嫌額頭有撕裂傷表情相當驚恐，警方先將他送去就醫後帶回偵訊，正進一步釐清中，訊後將依殺人罪嫌送辦。
(中時新聞網)
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