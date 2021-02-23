拿下體育競技實境節目《全明星運動會》第一季總冠軍的藍隊，領隊錢薇娟、副隊長夏和熙以及隊員邱宇辰（毛弟）、張庭瑚、比利、正義、梁凱莉、陳希瑀（Kimi）、王宣、安乙蕎等人，1月30日晚上再度相約內湖爽嗑麻辣鍋。隊長胡宇威腳傷未癒，仍拄著拐杖出席力挺，再度展現「Team Blue」的團隊精神，眾人直到深夜12點，都捨不得散會。

戴著口罩的張庭瑚，在經紀人陪同下低調出席聚會。（圖／本刊攝影組）

身為《全明星運動會》第一季藍隊成員的夏和熙與毛弟，1月30日傍晚6點20分，從台北市內湖的三立電視開車出發，15分鐘後抵達一家麻辣鍋餐廳，為當晚藍隊聚會揭開序幕。其他成員也陸續出現，節目中以遞補戰將上場的張庭瑚，身穿灰色帽T、戴著口罩，於7點22分壓軸現身；此外，夏和熙的好友森田也列席同歡。大夥兒在餐廳內吃吃喝喝並高歌歡唱，氣氛相當熱鬧，席間比利、梁凱莉和安乙蕎偶爾到外頭放風，呼吸不一樣的空氣。

隊長胡宇威即使腳傷未癒，仍拄著拐杖陪伴大夥到深夜。（圖／本刊攝影組）

晚間10點半左右，藍隊經理孟潔和比利在門口聊了兩句後，獨自上了計程車，1小時後，張庭瑚也在工作人員陪同下搭計程車離去。但4小時的聚餐時光，眾人似乎嫌不夠，出了餐廳門口就在路邊繼續聊天等車，其實在聚餐前幾天，同一群人才進行了三天兩夜的「畢業旅行」，從花蓮玩回台北。

歷經了一百一十三天共五十二場的賽事，藍隊終於在台北小巨蛋的總冠軍戰拿下勝利。（圖／三立提供）

(中時新聞網)