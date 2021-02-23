《全明星運動會》第一季總冠軍藍隊成員，1月30日晚相約內湖聚餐吃麻辣鍋。有趣的是，在節目中交流頻繁的比利和王宣，當晚的互動卻是有點曖昧。11點15分左右，比利步出餐廳先到王宣身邊講了幾句，接著兩人一起走向路邊時，男方疑似腳步沒踩穩，後頭的女方見狀，趕緊出手拉住，大夥在路邊聊天時，王宣還主動地勾著比利的脖子，盡顯兩人好情誼。

王宣勾著比利的脖子聊天，顯示兩人交情匪淺。（圖／本刊攝影組）

先前比利在IG曬出與隊友梁凱莉的合照，引來網友留言「趕快在一起」，後來受訪被問到與女方的關係，他雖表示與梁凱莉就是「很好的朋友」，一旁的夏和熙和王宣卻頻頻搖頭否認，對照一月底的這場聚餐，比利與兩位女星之間的關係頗奇妙。

熱情愛交朋友的梁凱莉，當晚和正義一同搭車離去。（圖／本刊攝影組）

至於梁凱莉，則是在11點43分，與正義一同搭車離去；同時間，右腳踝骨折的胡宇威，也撐著枴杖小心地搭上多元計程車。到了深夜近12點，Kimi和安乙蕎等人繼續在路邊聊了一會兒，還當場比出射箭的姿勢，大夥兒才依依不捨地道別。

安乙蕎和Kimi比手畫腳擺出射箭的姿勢，似乎還在回味比賽的過程。（圖／本刊攝影組）

創下高收視的《全明星運動會》第一季，進行了52場賽事，眾星不但培養出革命情感，事業也跟著看俏。日前第二季成員的名單曝光，男星陣容包括曹佑寧、范逸臣、彭小刀、周予天、王家梁、「頑童MJ116」小春、呂思緯（鼓鼓）、廖允杰、林敬倫、何孟遠、顏佑庭和潘君侖，女星則有房思瑜、吳心緹、李佳薇、采子、席惟倫、趙逸嵐、晏柔中和王宇君等人參賽，幾乎都有高顏值，相信又將再掀一波熱潮。

日前《全明星運動會》第二季成員名單曝光，個個實力不容小覷。（圖／翻攝自《全明星運動會》臉書）

(中時新聞網)