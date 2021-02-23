近期建材原物料出現「百年大漲潮」，尤其鋼管報價更是1個月連漲3次，連台積電南科擴廠也被「追價」。本刊調查，不少原物料大盤商已經「皮皮挫」，就怕承包商資金周轉不靈，「一些風險承擔能力小、急於低價搶案的營造廠或建商，恐怕岌岌可危，甚至出現連環爆！」一位建築業者透露。

台積電南科18廠擴廠成本在這波原物料漲聲中不斷追加，但公司規模夠大且全球市場需求強勁，因此影響有限。（圖／宋岱融攝）

「我們最近運到台積電南科廠的金屬管材，成本漲了3成！」「羊毛出在羊身上，成本變貴了，價格也會反映在客戶端。」面對原物料漲不停，一名管材供應商直言。對此，台積電公關部門表示：「擴廠需求一定會考量到對應成本，但不評論具體細節。」一名台積電員工則私下證實「南科18廠的興建成本，確實有增加」。

台灣經濟研究院院長張建一表示，全球景氣逐漸復甦，帶動原物料價格上漲。（圖／王永泰攝）

台灣經濟研究院院長張建一分析，缺櫃與缺船帶動運價走高、成本轉嫁，大宗物資原物料的價格都蠢蠢欲動，全球鋼品市場需求增溫。台灣經濟研究院也指出，儘管營建業積極投入半導體相關供應鏈的廠務系統整合工程，然而受限於近期鋼筋成本高漲，加上混凝土料源尚未解除供應吃緊情況，營建業者對於未來半年的景氣看法，多半抱持謹慎態度。

事實上，許多原物料大盤商正在皮皮挫，擔心全台20,573家營建商與承包商，萬一資金周轉有個閃失，自己也會掃到颱風尾，「承包商對上游有大盤進貨的資金需求，對下游有發包的案子要付錢，一旦周轉不靈，就會爆發倒閉問題。」一家原物料廠商分析。

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(中時新聞網)