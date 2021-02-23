建材原物料「百年大漲潮」，一位不具名預拌混凝土業者表示，混凝土原物料2018年底就漲了一波，當時景氣不好，無法反映到售價，毛利掉到剩5%，一直撐到2019年4月才部份反映價格，沒想到卻被公平會開罰，「我們只是反映成本卻被說漲太兇，大家都不敢吭聲」，2020年房市回溫、台商回流、台積電擴廠帶動廠辦需求，因此補漲恢復到15%合理的毛利，他強調，「原則上就是只要原物料漲價就會反映成本，只是可能有3至6個月的時間差，除非景氣不好漲不起來。」

房市專欄作家胡偉良擁有品嘉建設、尚禹營造，面對原物料漲價，他表示會堅持下去，不會轉賣土地。（圖／報系資料庫）

面對工料雙漲，對於承攬工程的營造廠不像建商，可以將成本轉嫁給消費者，因此在報價時就會先稍微將預估成本提高，但仍出現漲價幅度高於預期的狀況。「大家都怕了，若成本仍超出負荷，雙方（建商與營造商）就會斡旋協商，通常結果是各吸收一半（超出的成本）。」品嘉建設董事長、房市專欄作家胡偉良表示，大建商對於消費者和營造廠較具議價能力，尚可勉強調價，但小建商、小營造廠抬價能力差，成本多半都得自行吸收，近日已聽聞一些小建商轉售土地求生或直接倒閉，「農曆年後，很可能出現連環爆。」

高雄首宗危老案「森森富祥」動工時，曾風光請來總統蔡英文見證，原定去年五月交屋，如今卻因缺工、缺料導致工程延誤，仍是空地一片。（圖／宋岱融攝、翻攝自恆宇建設森森富祥臉書）

胡偉良指出，最明顯的例子是高雄首件危老案「森森富祥」，「2018年5月風光動土時，總統蔡英文還親自到場剪綵，原定去年5月就要交屋，建商卻以缺工、缺料為由拖延，那邊到現在還是一片空地。」

一名業者分析，建商都採高槓桿財務操作，無法等到成屋再賣，有財報壓力的大型上市櫃公司更是如此，因此，「預售推案仍會是主流，除非是老字號、口袋深的建商，才有辦法『先建後售』。」

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(中時新聞網)