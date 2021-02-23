工錢與原物料雙漲的「百年大漲潮」仍持續進行著，未來的營建成本難以預估，讓建商十分頭疼，未來漲幅想要提前反映在現在房價，也要考量消費者接受度。

以預售為主的達麗建設執行副總梁景清表示，去年9月以前，鋼筋價格每公噸約14700元，之後忽然急跳，但因公司有採購需求，在每公噸近20000元高點時，買了1000公噸，比原先預估成本多花了500多萬元，「換算樓地板面積，每坪成本多了700元，房子都出售了，多出來的成本也只能自行吸收。」

達麗建設董事長謝志長則說，目前原物料上漲的幅度，已部分反映在預售價格上，但還是希望能和上游廠商協商，「原物料在這波漲價前，都已預定先買起來，等價格下來再進場。公司推案量夠大，能達到規模經濟的優勢。」

面對原物料價格波動，達麗建設董事長謝志長表示，會盡量以規模優勢大量低價採購，並將部分成本提前反映於售價。（圖／王永泰攝）

除了原物料暴漲，謝志長透露，現在成本追加的部分，還有因缺工漲價的工錢，令他開始思考「好地段是否不急著賣？」

目前建商除了先把成本增幅灌入售價，也不排除選擇先開工，邊建邊銷售，以便更精準地抓出成本與毛利。

對於這一波原物料漲價，財信傳媒董事長謝金河認為，春江水暖鴨先知，原物料價格蠢動，反映在實體經濟，是對經濟復甦的期待。台灣經濟研究院也預估，今年經濟成長幅度為4.3％，較去年的2.98％來得高。

台灣經濟研究院院長張建一表示，全球景氣逐漸復甦，帶動原物料價格上漲。（圖／王永泰攝）

「錢太多了，理論上黃金與股市應是蹺蹺板（指一升一降），現在黃金跟股市卻是一起漲。」張建一認為，幸好經濟成長的同時，物價卻緩漲，所以不會導致通貨膨脹，他預估消費者物價指數（ＣＰＩ）今年將小漲1％。

面對原物料百年大漲，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄憂心地說：「這種市況不僅壓縮了小建商的生存空間，對買方來說，選擇變少、議價空間小，不利消費市場。」

消費者物價指數（CPI）係蝦咪

CPI為衡量通貨膨脹的主要指標之一，超過3％即為通貨膨脹，因此是市場經濟活動與政府貨幣政策參考的重要指標。台灣CPI有395項，分為食物、衣著、居住、交通、醫療保健、教育娛樂及雜項7類。台灣經濟研究院預估，今年第一季CPI將上漲0.55％。

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(中時新聞網)