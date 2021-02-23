去年11月自工廠主管階層退休的桃園男子阿輝（化名），其陸配老婆小娟（化名）年底突然無預警將阿輝百萬元勞退金捲走離家，就此杳無音訊，阿輝曾在小娟失蹤的第5天打電話給大陸的丈母娘，但岳母不相信阿輝的話，認為女兒一定是被阿輝謀害，找上台灣的陸配組織中華婦女聯合會協助，豈料，該協會理事長何建華前往訪查後，發布同鄉協尋通知，隨即獲得回覆小娟有外遇的殘酷訊息，但遲遲不敢告訴阿輝，直到阿輝的兒子破解媽媽臉書後，阿輝才知道老婆竟與一名餐廳大廚有姦情。

近年來，小娟經常在老公入睡後妝扮自己，偷偷外出與友歡唱飲酒至天亮。（圖／本刊繪圖組）

阿輝說，老婆失蹤的第5天，他就打電話給湖南的丈母娘，告知小娟失蹤的事，豈料丈母娘一口咬定女兒被害，還找到在台的陸配組織「中華婦女聯合會」協助，希望「生要見人、死要見屍」。

但該會理事長何建華在和阿輝見面聊過之後，已是心知肚明，她隨即在同鄉間發布協尋通知，迅速獲得小娟和一名廚師有染的訊息，只是遲遲不敢告訴阿輝，不過對在大陸的小娟媽媽和弟弟，何建華卻直接說出真相，並替阿輝抱不平。

廚師小王在桃園投資一家餐廳，但他因疑私藏防疫貸款50萬元後失蹤，公司股東也正在找他出面處理。（圖／讀者提供）

何建華表示，除了已向小娟大陸的親人說明情況之外，也正協助阿輝找尋小娟，日前已找到廚師小王所投資的快炒店，並根據手機號碼與對方取得聯繫，但約好時地要見面時，對方卻黃牛直接關機，從此斷訊；協會人員隨後找上快炒店，卻又發現該廚師去年用快炒店的名義申請防疫貸款50萬元，卻沒交給公司股東知道而私下取走，目前其他股東也正在找他出面處理此事。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)