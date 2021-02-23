【1】比特幣夯 專家憂流動性已惡化

台股昨日盤中再創歷史高點，值得注意的是，隨著比特幣價格大漲，相關概念股也早早就亮燈漲停，不過，隨著1枚比特幣價格接近1公斤黃金，摩根大通（JPMorgan Chase）分析師警告，比特幣飆漲的同時要小心流動性風險，由於市場流動性遠低於黃金，可能加劇比特幣波動。

【2】美台合作助露發展 美國務卿按讚

我國位於中美洲加勒比海的友邦聖露西亞，22日慶祝獨立42周年紀念日。美國國務卿布林肯，代表美國政府發表聲明向聖國祝賀，文中特別提到，美國與台灣在聖國藉由創業網和新創育成中心，促進該國商業發展；對美國務卿肯定台美露三方合作成果，外交部昨天表示由衷感謝，並強調我樂願持續與美國共同協助友邦執行各項有助國家發展的計畫。

【3】霧鎖西濱 1年內將增16偵測器

西濱快速公路雲林縣口湖鄉段21日發生嚴重車禍，因濃霧造成18輛車追撞釀2死8傷，警方22日查扣其中7輛車釐清肇責。警方表示，車禍現場共21輛車，3波撞擊，其中18輛追撞或擦撞、3輛無擦撞，已由檢方指揮展開事故調查。交通部昨表示，西濱快1年內將增設16處濃霧偵測器，也將加強包含濃霧路段減速慢行等道安宣導。

【4】南投賞燈看煙火秀 把握最後7天

因防疫考量，今年南投燈會延遲點燈，且春節連續假期南投縣旅遊人數較往年減少100萬人次、商機銳減逾2億元，把握倒數幾天拉客，南投縣長林明溱大力宣傳表示，南投燈會規畫10大燈區，還有花海、水舞、煙火秀及立式划槳體驗，請遊客把握時機。

【5】過年許願壯如牛余苑綺癌症復發

余苑綺22日傳出癌症復發，經紀人證實她年前回診，發現肺部跟淋巴有新腫瘤，被醫生診斷為癌症復發，接下來會有3個月化療期，若再加上手術、復原期，預計將需4到5個月，化療這周或下周會開始。她目前手上有3個廣告 、5支業配以及10個電視通告等工作，將全數暫緩，專心調養身體。

(中時新聞網)