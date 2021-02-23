台中暗夜槍響 20人街頭討債亂鬥警逮8嫌（影／民眾提供）

台中市南區西川一路附近今（23）日凌晨許，有民眾發現空地多人群聚，甚至傳出槍響，隨即報警處理，而警方到場時，現場並無人跡，卻在地面發現2枚彈殼。警方指出，初步了解疑為債務引糾紛，目前已逮回8名嫌犯，全案將持續擴大追查。

臺中市政府警察局第三分局於110年2月23日00時30分許接獲民眾報案，稱臺中市南區西川一路疑似有10餘人發生糾紛爭吵情事，警方趕抵現場時，未發現有人群聚集狀況，惟於附近搜尋時發現地上遺留2顆彈殼，警方不敢大意，立即成立專案小組積極偵辦。

據案發地周邊住戶表示，23日凌晨00時30分許於南區西川一路旁空地內有多人聚集，突然聽見疑似槍聲之聲響後，在場的群眾一哄而散，便報警處理。警方獲報後立即啟動快打部隊前往，到場時相關涉案人均已離開，但因發現地上遺留2顆彈殼，警方立即展開調查，積極偵辦釐清案情，目前已掌握涉案車輛及對象，並在案發4小時內逮捕莊姓男子等8名涉案犯嫌，警方初步瞭解本案係因債務糾紛所引起，將持續擴大追查其他涉案犯嫌到案。

警方表示，全案於接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，並報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，並徹夜追查將涉案犯嫌緝獲到案，警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

(中時新聞網)