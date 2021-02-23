《日股》日本股市 23日休市一天 07:442021/02/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢天皇誕生日，日股23日休市，24日正常交易。 台股市值 站穩50兆 熱門股－聯陽 股價攀十年新高峰 (時報資訊) #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #誕生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小米造車仍未定 股價跌5％ 04:102021/02/23 全球財經 今日股市備忘錄 04:102021/02/23 證券．權證 政策紅利 A股基金奮起 04:102021/02/23 投資理財 水情嚴峻 嘉南區25日起減量供水 04:102021/02/23 生活新聞 商品、債息續揚 歐美股市嚇跌 04:102021/02/23 全球財經 《通信網路》威潤拚防疫商機 台日市場齊攻 07:452021/02/23 財經 比特幣超越黃金 概念股紅通通 04:102021/02/23 證券．權證 熱門股－大銀 短線飆漲介入宜慎 04:102021/02/23 證券．權證 補漲行情 台股基金喊衝 04:102021/02/23 投資理財 金雞母發威 裕日車狠賺2股本 04:102021/02/23 產業．科技 白酒股獲利了結 貴州茅台重挫 04:102021/02/23 全球財經 財經熱門新聞 特斯拉地位不保？分析機構：2025年福斯將成最大電動車商 - 要聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 國巨晶片電阻 3月漲15-25％ - 財經要聞 - 工商時報 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 大立光破紀錄 每股配息91.5元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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