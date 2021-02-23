抓準防疫商機，威潤(6465)旗下防疫品牌滅菌者聯盟UVengers宣布於2021年開始陸續上市深紫外線系列除菌新品，搶攻市場商機，看好隨著新產品上市，未來將將對營收成長帶來挹注。

威潤因應全球防疫趨勢所創立新品牌滅菌者聯盟UVengers，於2020年第四季即推出備受好評的首款產品攜帶式除菌棒UV1。UV1外型輕巧攜帶便利，搭載日本知名領導大廠旭化成60mW高功率、具有最佳除菌效果的265nm波長的深紫外線燈珠(UV-C LED)。

威潤除了與日本知名領導大廠旭化成(Asahi Kasei)簽訂合作備忘錄(MoU)研發深紫外線除菌新品外，也與國內其他優良企業合作，將推出大範圍場所適用的商用手提式除菌燈、工業用大型除菌產品、室內空氣除菌機，以及無需淨空人員也能安心在公共空間使用的除菌吊燈等。

旭化成集團(Asahi Kasei)也點名威潤在企業執行力、市場策略及創新科技研發上的卓越表現，將威潤列為下一代新品開發首要合作對象。雙方近期已簽訂MoU，規劃利用旭化成最新推出之空氣除菌模組，共同開發結合空氣循環裝置與深紫外線燈珠的高科技除菌產品。

環保署先前釋出「應符合室內空氣品質管理法之公告場所」草案明訂，全台大專校院、社會福利機構、運輸業、商場、地區型醫院、部分政府辦公場所以及幼兒園、產後護理機構、托嬰中心等，預計自110年度開始嚴加管控室內病菌濃度，為此，滅菌者聯盟UVengers也洞燭先機，結合績優廠商研發含深紫外線燈珠技術的室內空氣除菌機，可以運用在擁擠或具傳染風險的空間，預計未來新產品的問市將對營收成長帶來正面的挹注。

另外，威潤也將在2月26日至3月1日婦幼用品大展，更設立「媽媽寶寶除菌站」，讓民眾免費使用UV1將手機、寶寶等隨身物品除菌，協助參觀的民眾防疫更加升級。

(時報資訊)