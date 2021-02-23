西元1981年出生的七年級生，今年正式邁入40歲大關！一名七年級生網友發文表示，剛滿40歲的他薪水普普、該有的東西都有，但都是貸款來的，也好奇七年級生現在都在幹嘛？引起網友熱烈討論，有人說失去衝勁，也不想追逐金錢；有人則忙著照顧小孩、老婆，工作壓力很大；也有不少人喊說，努力工作還車貸、房貸。

一名網友昨在PTT上發文分享，他是剛滿40歲的七年級生，現在薪水不上不下、該有的東西都有，但都是貸款來的，對於未來的計畫就是身體健康、每天持續發文，並好奇詢問，現在滿40歲的七年級生都在幹嘛？

一名同為七年級生的網友表示，工作10幾年過去，目前的工作不上不下，也失去當初出社會的衝勁，現在就是追求安穩、簡單與平安，時間隨著年紀增長越過越快，感覺很快就要50歲了。父母老了、兄弟姐妹也老了，或許到了那年紀，連金錢也不是想追求的東西了，「即時行樂，知足常樂，共勉之」。

另一位七年級生網友則說，他下周就滿40歲，當年頂大畢業，已經結婚生小孩，而兩個小孩都有氣喘問題，換季時住院習以為常，老婆則抱怨今年情人節沒有慶祝和收到禮物，臉書朋友有800多人，但會按讚關心的只剩兩三個老面孔，而他工作近日不太順利，只能在凌晨偷看影片與動畫紓壓，七點一到，還是要準時起床送小孩上學。

貼文引起網友熱議，「繼續增加的只有存款跟年齡，朋友越來越少嗚嗚」、「工作還房貸，小孩正要上小學」、「努力還房貸、車貸，平凡的人生」、「 看友人轉為紀念帳號」、「差不多該準備生前契約」、「很多40歲的生活差不多這樣」、「跟年輕時一樣沒女友，整天打GAME」、「要加油！中年就是什麼事都能煩」、「好慘」。

(中時新聞網)