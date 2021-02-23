主播出身的侯佩岑是演藝圈著名的氣質美女，她2011年與花旗環球證券銷售副總裁黃柏俊結婚，夫妻育有一對兒子，而儘管侯佩岑升格當媽咪，她依舊是甜姐兒一枚，侯佩岑昨（22日）就罕見曬熱舞影片，她抬腳、扭動身體又抖翹臀，侯佩岑不時對著鏡頭甜笑，女神跳舞的畫面實在萌翻了。

侯佩岑昨在網上曬跳舞影片，只見她把粉紅色短袖上衣捲至腰上、隱約露出白嫩小蠻腰，運動褲管捲成一高一低，綁著包頭的侯佩岑看起來俐落、有精神。侯佩岑跟著陶喆嬌妻江姵蓉一起熱舞，侯佩岑揮動雙手、抬腳又扭動身體，同時，侯佩岑還抬翹臀抖動，大秀電臀，她也不忘對鏡頭甜笑放電，舉手投足充滿自信和活力。

侯佩岑罕見熱舞，她扭動身體又抖翹臀，舉手投足充滿自信和活力。（圖／取材自侯佩岑 Patty Hou 臉書）

侯佩岑還幽默發文：「亂入Penny的舞蹈課 新年要動起來囉～」，江姵蓉大讚：「姐你太強了啦 電臀小姊姊！！！」侯佩岑則回應：「我的眼睛離不開妳這位長腿大正妹！」林志穎嬌妻陳若儀也直呼：「太可愛了啦，電臀Patty」，還釣出侯佩岑說：「妳是我們的舞蹈啟蒙老師喔！」

不只好姊妹留言狂讚，侯佩岑罕見秀舞技，也讓網友又驚又喜，紛紛留言直呼：「哇 原來Patty 跳舞這麼可愛」、「佩岑跳起來是有舞蹈基礎的，好靈活，帶著帥氣的可愛。被主持耽誤的偶像唱跳歌手，下次來一段自彈自唱兼Rap」、「好可愛有活力的舞蹈」，還有人敲碗要侯佩岑參加《乘風破浪的姐姐》。

(中時新聞網)