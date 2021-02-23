京城銀(2809)董事會通過2020年股利分派案，擬配發每股現金股利1.8元，創歷年新高，盈餘配發率約36.73％。以昨（22）日收盤價39.5元計算，現金殖利率約4.56％。京城銀今（23）日將召開法說會，並於5月18日召開股東常會。

京城銀過去獲利表現雖亮眼，但受限法定盈餘公積尚未達到實收資本額門檻，按銀行法規定現金股利至多僅能配發1.5元。隨著去年上半年法定盈餘公積達114.38億元、突破實收資本額112.12億元門檻，使未來配發股利金額將不再受限於1.5元天花板。

京城銀董事會亦通過2020年合併財報，淨收益89.06億元、年增4.87％，稅前淨利62.62億元、年增達60.42％，稅後淨利54.9億元、年增達61.51％，三者齊創僅次於2017年的歷史次高。每股盈餘（EPS）4.9元，遠優於前年2.99元，改寫歷史新高。

以此推算，京城銀去年第四季淨收益26.19億元，雖季減8.11％、仍年增達21.32％。稅前淨利創20.48億元新高，季增達13.08％、年增達30.99％。稅後淨利18.06億元，季增6.36％、年增達31.57％，每股盈餘1.61元，雙創歷史次高。

(時報資訊)