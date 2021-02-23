樂天國際商業銀行正式對外營業滿月，大股東之一的國票金(2889)董事長魏啟林指出，樂天國際商業商業銀行開業，使國票金突破以往限制，運用樂天集團已在30個國家建立布局的豐沛「全球生態圈」資源，透過「樂天點數」串連起來，擴大國票金的客戶領域，提供更完整與多樣的專業金融服務，有助提升國票金控經營綜效。

樂天國際商業銀行是3家獲准設立的純網銀中，唯一引進外資直接投資的團隊，導入有20年純網銀經驗的日本樂天銀行獨特經營模式，加以國票金長期深耕台灣市場，提供本土客群多元專業的服務。

魏啟林表示，國票金在樂天國際商業銀行對內營運期間，集團員工全力參與開戶，提供改善建議，並已將年節獎金透過樂天帳戶發放。集結兩大股東的厚實利基與加乘效應，讓樂天國際商業銀行一開業上路，不用再花時間練兵，就可運用自家生態圈優勢與國票金集團資源，專注經營目標客群與市場，加速開拓營運空間。

魏啟林指出，樂天國際商業銀行不會在一開始，就急於將各種服務一次推出，而是要在確保安全與客戶最佳體驗下有次第的進行，開業初期將提供開戶、存款、轉帳、國際金融卡、小額信貸等線上服務。將借重樂天集團在金融創新的專業與經驗，逐步將日本資訊系統建置技術與防護機制引進台灣，確保資安滴水不漏。

魏啟林也說，樂天國際商業商業銀行是真正具有生態圈經營基礎的網銀，已打造完整而龐大的生態圈，相互串連整合電子商務、金融科技、數位內容等70餘種服務，提供全球逾14億用戶生活與消費多樣服務，將善用自家生態圈的優勢，作為初期快速獲取客戶的管道，規畫透過樂天通用平台，讓客戶享有單一集團品牌單一會員的便利，免於重複註冊與登錄的使用障礙，且客戶在集團內各平台所累積的「樂天點數」，都可在樂天生態圈內使用，也可將生態圈既有的客戶導引到集團各服務平台，這是樂天國際商業銀行經營生態圈的核心戰略，未來也會跟大型電商平台、金融業、在地企業或實體店家結盟合作，促進生態圈持續活躍良性循環，創造共好與整體綜效。

(時報資訊)