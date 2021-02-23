據建物所有權買賣移轉資料顯示，去年六都建物所有權買賣移轉單位面積以台南市最大，平均每棟買賣移轉面積為131.2平方公尺（約39.7坪）、面積空間持續穩居六都之冠；單位面積最小的則是台北市，平均每棟為80.6平方公尺（約24.4坪），比起前年的85.2平方公尺（約25.8坪）足足減少了5.4%，是六都中單位面積縮減幅度最大的。

據中信房屋統計，去年全國建物所有權買賣移轉單位面積，平均每棟為106.7平方公尺（約32.3坪），較前年的107.5平方公尺（約32.5坪），微幅減少0.7%。六都買賣移轉單位面積增減幅度分別為台北市年減5.4%、新北市年增0.2%、桃園市年減0.3%、台中市年增0.1%、台南市年增1.5%、高雄市年減1.8%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，去年全國買賣移轉棟數達32.6萬棟，年成長8.76%，不過自2018年以來，全國建物所有權買賣移轉的每棟單位面積卻已連2年縮減，六都中的台北市也如出一轍，顯示房市交易熱絡的背後，實際購買面積卻跟不上交易量的成長幅度，而寸土寸金、房價較高的台北市所受到的影響更是明顯，不僅房子越買越縮水，平均面積更是六都中最小，僅24.4坪。張漢超指出，「量」與「面積」是影響買賣移轉單位面積的兩大變數，若交易量增，但交易面積減少或成長幅度不如交易量，最終都會使得房產越買越小。

「在台北市完全能體現房產交易熱絡，但空間面積卻越買越小的現象。」張漢超分析，去年下半年，台北市受房市交易回溫的帶動，整體交易量大幅回溫，全年買賣移轉棟數成長了12.4%、為六都成長第二高，但由於房價仍維持高檔，交易主力因而轉向坪數較小的產品，全年度買賣總面積也因此僅成長6.3%，最終使得移轉單位面積不僅落於六都最小，同時縮水幅度也最大。

至於台南市的買賣移轉單位面積之所以為六都最大，除了歸因於當地居住習慣之外，去年台南建物買賣移轉棟數的滑落竟也是另一主因。張漢超指出，去年台南市不動產市場利多不斷，但其實相關利多主要都反映於土地相關領域，成屋市場並未直接受惠。

(時報資訊)