本周有兩波變天，228連假天氣出來了！氣象局表示，今明兩天東北季風影響北部、東部，雲稍增偶有雨，中南部日夜溫差大，西半部局部霧能見度不佳，氣象專家吳德榮指出，周五晚又有第二波東北季風南下，冷空氣、水氣比上一波略多，228連假第一天(27日) 新竹以北降溫有局部雨，北台灣微冷，連假最後兩天(28日、3月1日)氣溫回升，全台多雲時晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說道，本周有兩波東北季風在今天及周五(26日)晚抵達，第一波冷空氣弱、水氣不多，第二波冷空氣、水氣比上一波略多，影響時間約一至一天半，很快就好轉，雖然天氣系統不強，但北台灣會陰、晴、冷、暖交替多變，要注意調適。另外，中南部、金馬清晨易起霧。

吳德榮說，今、明(24日)兩天東北季風南下，桃園以北雲量稍增，白天氣溫稍降，約12至23度，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴，中南部日夜溫差大，約12至27度。周四、周五(25至26日)白天轉偏東風，全台多雲時晴，東半部偶有零星雨，北台灣舒適，中南部白天微熱日夜溫差大。

吳德榮說，周五(26日)晚至周六(27日)前後，第二波東北季風南下，冷空氣、水氣略多，周六連假第一天(27日)新竹以北雲量增，轉有局部雨，氣溫下降，北台灣轉涼微冷。周日、下周一連假最後兩天(28日、3月1日)東北風減弱轉偏東風，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫回升。

(中時新聞網)