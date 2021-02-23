一名旅館櫃檯人員抱怨，她日前遇到無理硬拗便宜房價的房客，該房客不斷堅稱有網路訂房，甚至拍桌、破口大罵「我台中市政府的」，要求她把原本房價900元降成網路價800元，她最後無奈妥協，傻眼地說「連100元都可以霹靂啪啦硬拗，難怪人家開賓士，我只是個騎機車的小小上班族」。

一名旅館櫃台人員在臉書「爆怨公社」上發文表示，她日前遇到一名無理的客人，該客人當天入住時堅稱透過朋友，已經先在網路上訂房，但她確認沒有訂房紀錄，她請對方打電話與朋友確認一下是否訂錯旅館，或是訂房沒有成功，沒想到對方竟勃然大怒，拍桌在櫃檯大吵說「我是台中市政府的」，要求網路訂房的價格。

一名旅館櫃檯人員抱怨，他日前遇到無理硬拗便宜房價的房客，該房客不斷堅稱有網路訂房，甚至拍桌、破口大罵「我台中市政府的」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該旅館櫃台人員說，「為了一個網路價800元的房錢，和一個現場價900元的房錢，就在櫃檯拍桌子、蹬椅子是哪招？」最後她吵不過對方，仍妥協提供網路價格，她笑說對方開賓士、在市政府當公務人員，「連100元都可以霹靂啪啦開罵硬拗，難怪人家開賓士，我只是個騎機車的小小上班族」。

許多網友則留言說，「搞不好他少那一百塊沒辦法加油，差很多耶」、「通常會嗆自己是公務員的，一定都不是公務員」、「但是很多店就吃這套，最後就是會便宜給他」、「想知道他是市政府哪個單位的」、「開賓士也可以說嘴，那真的要體諒一下，這人可能裝闊裝到沒錢了」、「辛苦妳了，服務業很常遇到自以為是的寶」。

(中時新聞網)