北農特別推薦年後必吃4種解膩蔬果，對清腸胃能起作用。

過年團圓聚餐吃年菜，相信不少人飲食過度，增加了不少體重。現在除了開始該減少飲食份量，其實也可多吃蔬果來解膩、幫清腸胃。北農特別推薦年後必吃4種蔬果，幫你增加飽足感飲食正常，同時攝取膳食纖維，減緩腸道吸收。

北農日前在臉書上發文問大家，過年大魚大肉後，想讓腸胃清爽一點嗎？小編特別推薦4樣年後必吃的解膩蔬果，讓腸胃清新舒爽一下。北農並提醒，腸胃清爽之前，記得選購產銷履歷蔬果，讓吃下的每一口都安心又安全。

北農推薦的蔬果清單有香蕉、柑橘、白蘿蔔、洋蔥4種蔬果。其中是先被點名的水果是香蕉。尤其現在是生產旺季，價格便宜又營養，飯前吃香蕉增加飽足感，可避免正餐飲食過量！另有外媒指出，日本也在瘋吃香蕉，香蕉因須剝皮，可以避免接觸傳染，瘋情期間賣得特別好。另外，柑橘也是極佳解膩蔬果，在飯後吃柑橘解除油膩感，幫助腸胃蠕動消化，此刻也正是各式柑橘大出之際，選購起來沒有負擔。

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另2種解膩蔬菜是白蘿蔔和洋蔥，白蘿蔔建議燉湯，可增加飽足感，攝取膳食纖維減緩腸道吸收；洋蔥則做涼拌洋蔥，能增加清爽感，去除口腔油膩增加纖維質攝取，不過有脹氣的人須酌量食用。

(中時新聞網)