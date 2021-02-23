小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今(23)日財經重點。

【1】國巨晶片電阻 3月漲15-25%

全球第二大電阻廠爆家變，導致產量銳減一半，延續數個月之後，晶片電阻在客戶端、原廠端、代理商的庫存已經乾涸，需求端持續成長之下，代理商傳出，全球第一大電阻廠國巨針對大中華區代理商，調漲晶片電阻價格，幅度達15～25％，新價格將於3月1日生效。

【2】大立光破紀錄 每股配息91.5元

給股東呷甜甜！大立光22日宣布大手筆犒賞股東，豪砸122.74億元，發出台股史上最高現金股利每股91.5元，盈餘分配率一舉突破五成，創下2009年以來的新高，讓去年苦了一年的大立光股東，在牛年一開春，就嚐到苦盡甘來的滋味。

【3】買節能家電退稅 有望再延2年

民眾減稅小確幸有望再延長。財政部22日預告修正貨物稅條例、延長節能家電減徵貨物稅期限，從原定的2021年6月中延長至2023年6月中，減稅額度仍維持500元～2,000元。

【4】陸外交3巨頭籲美：放棄關稅、科技戰

在中美元首通話之後，中國高官持續向美方喊話應重啟對話，為惡化多時的兩國關係創造契機。中國外事三巨頭─中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外長王毅、及中國駐美大使崔天凱22日齊發聲，呼籲美方放棄關稅戰、科技戰，且勿干涉香港、西藏、台灣等主權議題。

【5】銅價大漲 導線架廠接單滿到H2

車用晶片大缺貨帶動強勁庫存回補需求湧現，加上新冠肺炎疫情加速數位轉型，5G智慧型手機、筆電及平板、伺服器、WiFi裝置等銷售暢旺，帶動打線封裝產能全年滿載且供不應求，近期國際銅價大漲並創逾九年新高，包括長科*（6548）、界霖（5285）、順德（2351）等導線架廠接單滿到下半年，訂單能見度已達第四季，價格逐季調漲勢在必行。

(中時新聞網)