能吃到另一半親手做的點心，是件幸福的事。一名男網友指出，女友親手做了巧克力餅乾，成品卻讓他嚇壞，只見一塊塊深褐色的餅乾，不論顏色、形狀都像極了排泄物，他驚呼「該吃嗎？」照片吸引上萬網友討論，並笑道「這吃與不吃，都會送急診」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，女友親手烤了巧克力曲奇餅乾給他，但成品卻讓他猶豫該不該吃，只見照片中一塊塊深褐色的巧克力曲奇餅乾，烤得油油亮亮的，擠出來的形狀、顏色卻像極了排泄物，他驚呼「這根本是堅強求生」。

照片分享後，吸引萬名網友朝聖按讚，紛紛留言調侃，真的太像排泄物了，現在才知道「愛真的需要勇氣」這首歌唱的是真的，這餅乾隔著螢幕好像也有味道，並質問原PO「你最近是不是做了什麼讓她不開心的事？」

其他網友也大笑說，現在才知道想要得到男人的心，就是要先把對方的胃搞壞，這真的是最佳例子，但因為是真愛，奉勸原PO還是要乖乖吃完，生命長度掌握在自己手中，為了能拐她以後繼續下廚，就只能無條件吃掉，這才能表示對女友的愛，反正「吃、不吃，都會送急診」。

不過，原PO也於事後更新貼文表示，已將女友的愛心巧克力曲奇餅乾全數吃完了，大讚是好吃的餅乾，更搞笑稱「我還活著，也沒拉肚子」。

(中時新聞網)