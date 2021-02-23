金仁寶集團董事長許勝雄自去年11月續任代理海基會董事長一職至今，並未真除，外界臆測總統蔡英文是在「虛位以待」前立法院長王金平。對此，前台南縣長蘇煥智直言，就算海基會董事長由王金平接任也沒有多大作用，因為王金平在大陸也很黑，王看起來就是獨派可接受，安撫台獨勢力而已，大陸不會理會王金平。

蔡英文日前調整國安團隊人事，外界臆測下一波是否就是調整海基會人事？港媒《中評網》19日觀察，監察院長陳菊16日率新系民代及政要赴王金平路竹老家拜年，還讚王「心中無藍綠」。蔡英文18日接見國家生技醫療品質獎、戰役特別獎獲獎代表時，王金平以「社團法人國家生技醫療產業策進會」創辦人身分出席，王蔡兩人現場互動熱絡。對照海基會董事長目前仍懸缺由許勝雄代理，報導認為，民進黨顯然至今為王「虛位以待」。

對此，蘇煥智23日接受《中評社》訪問表示，兩岸交流僵持，海基會董事長的位置，現在根本沒功能，那個位置有沒有人也無所謂；他進一步說，對大陸而言，王金平也很黑，因為王就是當初阻礙兩岸服務貿易協議通過的人，所以就算王當海基會董事長也起不了太大作用。蘇直言，「王看起來是獨派可接受，但大陸可能不能接受，就是台灣內部高興而已，大陸根本不會理王」。

《中時》言論版20日的分析則指出，蔡英文近日調整國安團隊，可以看出開始在兩岸問題上展現出軟的一面，向大陸傳遞善意。但是不管是王金平也好，還是新任的陸委會主委邱太三也罷，這些人與大陸的個人關係，與大陸關心的大是大非問題比起來，根本都不值一提，再多檯面下的居中協調，最終都要面對檯面上的立場確認，只要不改變立場原則問題，其他都是白費工夫。

(中時新聞網)