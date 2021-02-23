吳富鋐2019年12月間在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈被逮判刑9年6月，卻在21日傳出在台南看守所輕生。（中時資料照）

2019年在國民黨台南市後壁區黨部放置自製「撒旦之母」炸彈的吳富鋐，12月24日一審判刑9年6月，21日卻傳出在台南看守所尋短，發現時已明顯死亡。所內管理員發現吳男鼻子塞衛生紙，膠帶封住口鼻，檢方查看監視器也看到他用棉被蓋住全身就寢，期間稍有掙扎翻身。

吳男2019年12月12日凌晨5時3分許，駕車前往國民黨台南市後壁區黨部，將自製的TATP炸彈以塑膠提袋包裝放置黨部前，再用遙控器啟爆，但因內部結晶體潮溼未爆炸，同日下午1時許，該黨部莊姓主任發現有異報警處理。

警方隔日晚間6時50分許，前往高雄市苓雅區將他緝捕，吳從窗戶向警方丟擲裝有400公克TATP高爆裂物的寶特瓶，幸未引爆，警方發射瓦斯煙霧彈，吳爬行到房間外走道時，仍左手持炸彈遙控器、右手持槍抵住頭部，揚言與警方同歸於盡。最後警方趁吳不注意時，開槍擊中吳才順利將他逮捕，去年依槍砲、妨害公務等罪，合併判刑9年6月，如今卻傳出在看守所內輕生消息。

台南看守所管理員21日發現吳男未起床早點名，到他床位查看，赫然發現他頸部有繩索纏繞，鼻子塞衛生紙後，再用膠帶封住口鼻身亡。另據《聯合報》報導，檢方調閱監視器發現，吳男就寢時用棉被蓋住全身，期間似乎有掙扎、翻身動作，但上舖室友並未察覺異狀

據悉，吳男被發現時棉被蓋住整個頭部，頸部套著繩索，鼻孔塞衛生紙、口鼻被膠帶封住，但仍在調查窒息是否頸部勒斷致死，另因他睡在監控死角下舖，真正死因都待釐清。台南看守所對於吳男疑在所內輕生深感遺憾，未來考慮在舍房加裝凸面鏡或反射鏡防止死角，也會檢討是否要求收容人睡覺必須露頭。

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