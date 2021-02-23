台中市南區西川一路十三期重劃空地23日凌晨00時30分有多人群聚爭吵並傳出槍響，警方獲報立即成立專案小組積極偵辦，並在案發4小時內逮捕11名涉案犯嫌。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

債務糾紛引衝突，中市深夜傳槍響警帶回11名涉案嫌犯。

台中市23日凌晨再傳槍響！台中市南區西川一路十三期重劃空地23日凌晨突然聚集20多位年輕人相互叫罵，喧囂聲驚動一旁大樓住戶，住戶報案，聲稱聽到一聲槍響後群眾鳥獸散；警方獲報到場雖未發現有人群聚，但在地上發現2顆彈殼，立即成立專案小組積極偵辦，已陸續逮捕莊姓男子等11名涉案犯嫌，初步瞭解是因債務糾紛所引起衝突。

台中市警局第三分局指稱，據案發地周邊住戶表示，23日凌晨00時30分許於南區西川一路旁空地內有多人聚集，突然聽見疑似槍聲之聲響後，在場的群眾一哄而散，便報警處理。警方獲報後立即啟動快打部隊前往，到場時相關涉案人均已離開，但因發現地上遺留2顆彈殼，警方立即展開調查，積極偵辦釐清案情。

台中市第三分局指出，透過路口監視器已掌握涉案車輛及對象，還原現場約20多人，約7到8輛車陸續開往現場，彼此揪眾叫罵，疑似有一人持短槍對空鳴槍，唯現場只發現長棍、2顆彈殼，未發現槍枝；目前已逮捕莊姓男子等11名涉案犯嫌，警方初步瞭解本案係因債務糾紛所引起，將持續擴大追查其他涉案犯嫌到案。

警方表示，全案於接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，並報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，並徹夜追查將涉案犯嫌緝獲到案，警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

警方獲報到場發現人群已散去，但在地上發現2顆彈殼。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

現場也發現疑似犯嫌使用的棒球棍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

警方獲報立即啟用快打部隊到場，並立即展開調查。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

(中時 )