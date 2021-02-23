先前一位民眾在臉書抱怨他向小吃攤點「陽春麵不要麵」遭店家拒，相關討論文四起。另一位鄉民則分享他在拉麵店用餐時，幸運點到最後一碗麵，老闆向後到的客人解釋麵賣完了，結果對方只心急地確認「豚骨沒了？」，最後還直接坐下來，委屈的說，「好吧，那我吃醬油的」，讓店內的所有客人看傻眼。

一位鄉民在批踢踢八卦板回覆文章，陽春麵不要麵事件，讓他想起過年前去吃拉麵的趣事，當時他湊巧點到當日的最後一碗麵，店內隨後走進一位客人，老闆相當客氣地向對方說，「不好意思，我們賣完了，麵團沒有了」。

沒想到那位客人卻充耳不聞，反覆地確認，「豚骨沒了嗎？」、「味噌也沒了嗎？」，老闆連回絕兩次後，對方則緩緩朝吧檯區坐下，語氣有點無奈地說，「好吧……那我今天只好吃醬油的了」，話一出店內的客人全都滿頭問號。

事後老闆一直客氣回應真的「沒有了、賣完了」，那位客人才終於死心，便說下次再來。文發出後，不少鄉民留言調侃，「他就想喝碗湯QQ」、「想喝湯臭了嗎」、「笑死，異世界來的嗎」、「他進店前大概滿腦子都是今天要吃什麼湯頭，這樣想想還滿可憐的 QQ」。也有網友直呼對方只是腦袋短路，並沒有惡意。

(中時新聞網)