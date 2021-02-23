新鍋狂冒黑油噁炸，內行揭關鍵原因，買鍋之後少做1動作。（圖／翻攝自爆怨公社）

新鍋狂冒黑油！一名網友分享，買了不鏽鋼鍋回家裝剛煮好的茶，結果發現鍋子內外都是油，用衛生紙擦拭結果衛生紙都染成可怕的灰黑色，上網搜尋才知，原來少了「開鍋」的動作，引起網友討論。而開鍋的方式很多，林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈分享，可用中性洗劑清洗過後，倒入麵粉與水在鍋子裡揉麵糰，藉此吸附掉雜質與油。

一名網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文分享，去五金行買了一個不鏽鋼鍋，底部還印著台灣製，結果將剛煮好的茶葉倒入鍋內，卻發現鍋子外面都是黑油，讓他嚇歪趕緊將鍋內的茶葉倒掉，果不其然鍋子內部也是滿滿的黑油。

該網友上網查詢才知，新的不鏽鋼鍋會有這狀況，因此需開鍋，他按網上的教學步驟，拿面紙沾沙拉油擦拭，「來回擦拭數次，用光一瓶小的沙拉油和20多張面紙。」之後再用洗碗精清潔五次，才慢慢沒了黑油，衛生紙擦拭過後，僅出現淡淡的灰白色。

從照片中可見，新鍋中的黑油超多，被染黑的衛生紙一坨坨堆在桌上，看起來相當驚悚。而原PO也說，如果大家新買不銹鋼鍋，也可以比照同一方法做，他也是生平第一次知道，原來買新鍋要開鍋這件事情。

貼文引起網友討論，「長知識！現在才知道要開鍋」、「這種鍋子是用沖壓製成，過程中會用『打拔油』」、「新的金屬鍋具因要脫模，都放了很多脫模油，千萬要處理」。另也有網友建議，「可用不鏽鋼專用清潔用品快速洗淨，賣場都有」、「最常見方式就是用麵粉加水去滾鍋具，吸附上面過多的油類」。

而譚敦慈曾在節目《健康2.0》上分享，不鏽鋼鍋在製作過程中會抹油，因此將鍋子買回家後，會發現鍋上的黑油擦不乾淨。她建議可先用中性洗潔劑清洗鍋子，接著再倒入乾的麵粉與水，在鍋中揉麵糰吸附雜質與黑油。

(中時新聞網)