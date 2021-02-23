為了實踐食材零浪費，擔任高雄朕豪酒店〈MAJESTY〉餐廳廚藝顧問的德國米其林三星名廚 Thomas Buhner，將日本真鱈腹肉輕煎後，搭配以鱈魚皮和鮮奶油熬煮的魚湯，加少許蝦夷蔥油提味上桌。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店〈MAJESTY美享地〉餐廳的菜餚，用料精緻高檔、做工細膩繁浩，且形色 搶眼，圖為開胃菜〈海膽豆腐〉。（圖／姚舜）

〈海膽豆腐〉的底座塔皮中加了昆布，裡面餡料由底而上是：以牛肝菌和昆布製作的黑醬，北海道海膽、以醬油提味的豆腐，以及白醬油晶凍。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉本季菜單中的〈鮪魚大腹〉，是將日本靜岡的黑鮪魚大腹肉表面微微炙燒後，以土佐醋凍與茴香油提味，並搭配萬壽菊葉、炸蕎麥粒增加口感。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉佐餐的〈酸種麵包〉，麵糰中揉入了南瓜籽油、可可油，以及烤過的南瓜籽和燕麥粒。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉套餐菜式〈波士頓龍 蝦〉，蝦尾汆燙、蝦螯炙烤，搭配油封番茄、奇亞子脆片共構，並用以龍蝦頭熬製的醬汁提味。（圖／姚 舜）

〈紅條〉是以焦化奶油將紅條魚肉煎烹，搭配用奶油和米麴煮的〈薏仁燉飯〉，以及以干貝慕斯和旗魚卵作餡的迷你義大利麵餃呈盤。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉套餐中的〈鮑魚〉，是將南非孔雀鮑先Sous-vide、再香煎，然後用火腿、香菇、昆布和清酒作的高湯煨煮入味，呈盤時搭配煎鴨肝、白酒燴杏鮑菇丁與燴煮豬舌。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉套餐中主菜〈日本和牛〉，主體鹿兒島和牛上蓋肉牛排，邊菜則有花椰泥、炭烤花椰菜梗，以及用麥麴烤的白玉蝸牛，提味的黑醬則是用南瓜籽味噌、黑蒜、烤過的麥麴熬製。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉套餐中的前甜點〈奇異果．鼠尾草．優格〉，底層是用了接骨木花添香的奇異果汁，中層是鼠尾草Sorbet，最上層是優格慕斯。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉套餐中的主甜點非常「炫技」，共用了糖漬草莓、草莓吉利丁、草莓慕斯、馬茲卡澎起司慕斯、白巧克脆片、起司卡士達、白味噌冰淇淋與白味噌餅乾屑共構。（圖／姚舜）

〈MAJESTY〉餐廳套餐的Petit Four之一〈可麗露〉，外層微脆、內裡溫熱柔軟。（圖／姚 舜）

〈MAJESTY〉餐廳套餐的Petit Four之一〈牛肝菌巧克力〉，是使用冠軍巧克力製作。（圖／姚舜）

高雄朕豪酒店內〈美享地〉（ MAJESTY RESTAURANT ）餐廳有104個客席座位，並有4間包廂。（圖／姚舜）

水晶吊燈、雙層檯布、新鮮桌花，以及大理石地板和厚厚的絨布沙發與餐椅，高雄朕豪酒店〈美享地餐廳〉（MAJESTY RESTAURANT）的裝潢陳設按高檔Fine Dining餐廳規格打造。（圖／姚舜）

〈MAJEST〉餐廳由德國米其林3星餐廳〈La Vie〉主廚 Thomas Buhner（左）任顧問，並由香港1星餐廳〈EPURE〉前主廚楊展浩（右）駐店，所以朕豪酒店總經理曾維昌（中）說這是「4星餐廳」（圖／姚舜）

南台灣高雄市定位高檔的Fine Dining餐廳再增新選擇，看好精緻高端餐飲在高雄後市，且不讓高雄在高端美食地圖中缺席，南台灣量體最大、客房數與餐廳最多的高雄朕豪大酒店，攜手德國米其林3星〈La Vie〉餐廳主廚 Thomas Buhner 擔任廚藝顧問，在館內開設〈MAJESTY美享地〉當代歐陸料理餐廳，經過反復測試菜單與名廚本人親自來台指導驗證，新餐廳並自本周起開始營運並接受客人預約訂席。

朕豪酒店「什麼都大」且「志在攻頂」，〈MAJSETY美享地〉餐廳也不例外，104個客席座位並有4個可接待6至12人用餐的包廂，水晶吊燈、雙層檯布、桌花、骨磁餐具、厚絨沙發與餐椅，地板則大理石與地毯交錯，走入餐廳宛如置身澳門高級飯店的Fine Dining餐廳，大器奢華中亦有精緻細膩。為落實執行3星名廚的意旨與料理哲思，〈MAJESYT美享地〉並延攬香港米其林1星餐廳〈EPURE〉前主廚楊展浩出任駐店主廚，「3星名廚指導，1星名廚落實執行」，所以朕豪酒店總經理曾維昌自豪地笑稱，〈MAJESTY美享地〉是一「4星餐廳」。

1962年次的Thomas Buhner年輕時對自己未來沒有想法，一次職業志向調查根據測驗結果給了他3個職業建議：1.農夫,2.烘焙師，3.廚師。當時，他向家人表示，自己希望成為一名廚師。Thomas Buhner確實照著自己的「立志」成了一名廚師，且成了全球頂尖大廚。

Thomas Buhner餐飲職涯中最重要的轉捩點是1989年，他進入了〈 Schwarzwaldstube〉餐廳擔任廚房領班，從而接受了德國名廚Wohlfahrt 嚴格的廚藝訓練與啟發，累積了最重要的廚藝資產。1991年他出任〈 La Table〉餐廳主廚，5年後他得到人生中第一次米其林肯定得到1星，1998年摘2星。2001年，Buhner獲《 Gault ＆ Millau》的「年度崛起新星」肯定，5年後則獲選為「年度最佳廚師」。自2006年4月起，他與合夥人Thayarni Kanagaratnam共同開設〈La Vie〉餐廳，並自2012年起持續蟬聯米其林3星。

2018年因理念問題，〈La Vie〉結束營業，Thomas Buhner開始他「繞著地球跑」的廚藝人生，除受邀到世界各地頂級餐廳客座獻藝，並主持講座傳授廚藝心得，同時他也開始擔任許多高級飯店與餐廳的廚藝顧問。因全世界能得到米其林3星的德籍大廚極少，加上Thomas Buhner同意「每季到台灣」，朕豪酒店力邀其擔任顧問，為〈MAJESTY美享地〉餐廳注入了米其林血統與基因。

我對Thomas Buhner的初始認識來自國外媒體的報導，以及他的個人網站。他演繹的菜餚被稱為「三維立體馥郁美饌」，所謂的「三維」包括：突顯各食材的天然風味、堅持低溫烹調技法，以及務求每道菜式之間在滋味和口感上的和諧平衡。

「不是soue-vide！」，在朕豪酒店的〈MAJESTY美享地〉餐廳，我終於採訪到了Thomas Buhner，他告訴我，他口中的低溫烹巷調不僅是慢火烹調，而是依據食材特性、應用恰當溫度烹調料理，使食材以最完美的熟度呈現。

為了凸顯自己所言不是「大家都懂的道理」，Thomas Buhner現場料理了一道不在餐廳菜單上的菜式，去印證「溫度與食材的關係」。他先將日本真鱈魚肉用攝氏65度爐烤3分鐘，待白色鱈魚肉塊中心溫度達攝氏35度後，將鮪魚大腹肉切片舖在鱈魚肉，利用鱈魚肉的「餘溫」為鮪魚加熱。

這真是一個充滿驚嘆號的烹調料理手法，來自日本的真鱈魚和鮪魚大腹，油脂都非常豐厚，Thomas Buhner以低溫烹調確保了「脂香」，似熟猶生的鮪魚大腹肉口感較冷藏或冷凍回溫的肉質更可親適口，名廚並在用日式出汁加了香茅、黃豆與薑等辛香料熬製的醬汁中加了番紅花，帶出〈馬賽海鮮湯〉的風味，整道菜式好吃極了。

Thomas Buhner與楊展浩聯手為〈MAJESTY美享地〉開幕設計的第一套菜單菜式，每道做法都精緻繁浩，且用了當代精緻廚藝詮釋演繹，除了主攻海鮮食材，並同時並置入了不少日本元素。此意味著 Thomas Buhner是「做了功課、有備而來」，畢竟，台灣食客熱愛海鮮且對日本料理接受度高，以日本風味元素讓〈MAJESTY美享地〉與台灣客展開「第一類接觸」，如此「軟著陸」的成功率亦較高。我的結論是，這些菜，拿到台北市，亦極具競爭力。食家饕客造訪高雄，有標的可追了。

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