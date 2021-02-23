一名女友日前使用餐巾紙擦臉後，將沾濕的紙巾直接晾在浴室毛巾架上，她認為晾乾後在噴酒精，能夠用來擦拭其他物品，相當環保，但此舉卻被男友罵很噁心；許多網友則說用餐巾紙擦臉本身就已經不環保，也有人說晾乾後擦桌子其實很好用；據了解，市面上確實有不少「類廚房紙巾」商品，標榜不易撕破，只要非沾染大片油汙，即可水洗後重覆使用。

一名女友在PTT上發文表示，她日前洗完臉後用餐巾紙擦臉，之後將使用後的餐巾紙掛在浴室放置毛巾的架上「晾乾」，她認為晾乾後還可以噴酒精，用作擦拭、消毒手機等，不料卻被男友說此舉很噁心，她因此上網詢問網友的意見「真的噁嗎，還是也有人跟我一樣環保愛地球？」

許多網友則留言表示，「好奇的是為什麼用餐巾紙擦臉」、「真是勤儉持家的好女生」、「拿來擦桌子或地板其實也不錯啦」、「我之前同事也會留著擦手紙再用」。（圖／翻攝自PTT）

許多網友則留言表示，「好奇的是為什麼用餐巾紙擦臉」、「真是勤儉持家的好女生」、「拿來擦桌子或地板其實也不錯啦」、「我之前同事也會留著擦手紙再用」、「不要再拿來擦臉都是ok的」、「沒用過的話才會留，用過還洗乾淨重複使用就有點over了」、「你環保愛地球從一開始就不該用餐巾紙」、「這我不行，太髒了」。

據了解，目前市面上確實仍有許多廚房紙巾標榜，若沒有擦拭油污的話，可以水洗重複使用直到破掉，業者稱使用成份是竹纖維製成的人造絲，非普通紙漿，因此可以重複清洗使用；只是原PO擦拭臉後，放在浴室晾乾的畫面難免讓不知情的家人以為是衛生紙，或是已擦拭過其他物品，引發討論。

(中時新聞網)