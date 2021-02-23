我國將自新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批20萬劑牛津AZ疫苗，下周就有可能運抵台灣，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該中心本周將會與世衛指定的機構協商進口事宜，也會儘量爭取將疫苗交給我國籍航空公司負責，後續BNT等疫苗採購也會秉持這個原則辦理。

莊人祥指出，我國獲得配送的疫苗可能會自英國藥廠阿斯特捷利康的韓國廠送出，但因是由世衛指定的機構在負責配送事宜，並不確定會由哪裡出貨，快的話本月底開始運送，由於僅需攝氏2-8度冷藏配送，不需要特殊裝備。

國內貨運承攬業估計本國業者參與疫苗運輸機會不大，如果政府以FOB條件採購，買方會掌控運送權，如果以CIF條件採購，運送權在藥廠手上，估計藥廠會優先選擇在該廠城市設有分公司的承攬業，也會優先選擇有直飛的航空公司，而現在有直飛台灣的航空公司不多，華航、長榮被選中機會就很高。

華航內部則分析，各國採購疫苗多半會以CIF條件採購，因為藥廠才會確切了解疫苗運送需要注意的每一個細節，買方估計也不願承擔運送的風險，重視的是貨物準時送到，毀損率必須很低，估計藥廠會找長期合作的國際貨運承攬業者包攬運送、報關等事宜，華航已做好運送疫苗的一切準備，有機會參與疫苗運送。

(工商 )