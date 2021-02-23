群光(2385)去年全年營收950.8億元，年增2.7%，毛利率19.2%，稅後淨利59.9億元，EPS 8.09元；若以配息率7成以上，估2021年可望配息5.6元以上，下檔將具有殖利率支撐。

群光成立於1983年，主要產品為鍵盤應用(NB、DT、Tablet 外掛式)、影像相關產品(NB及手機相機模組、行車紀錄器、運動攝影機等)、電源供應器(PC、NB、伺服器、LED照明、印表機、智慧裝置等)，其中，電源供應器(SPS)及LED照明產品是由子公司群電負責(群光持股比率 47.2%)；群光主要工廠位於中國東莞、重慶及江蘇，泰國新廠今年開始量產，以智慧家庭產品生產為主、其他包括網通及滑鼠產品；2020年產品市占率分別為NB鍵盤38%、DT鍵盤41%、NB鏡頭模組43%，NB電源供應器48%，主要競爭對手為鍵盤(達方、精元等)、影像產品(富士康)、電源供應器(光寶科、康舒等)。

展望後市，法人估群光首季營收237.3億元，年增31%，毛利率 19.8%，稅後盈餘估16.4億，EPS 2.22元。首季筆電鍵盤，NB 鏡頭模組及智慧家庭產品出貨表現都將是年增正成長。

(時報資訊)