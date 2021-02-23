《晨間解盤》漲多震盪 多頭輪動(倫元投顧提供) 08:522021/02/23 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美股由半導體族領軍，費半指數大漲2.44%，激勵台股開高上衝，加權指數創新高來到16579點之後隨即拉回，從拉回時未見大殺盤可知，台股只是漲多的震盪、並非正式回檔。 嚴格說來，多頭的主結構係以輪動為主，但周一卻出現全面上揚走勢，比較可能的情況是「軋空手」，即年前賣出股票保持空手的買盤終於受不了進場了，而根據經驗，每次大盤出現全面上揚則短線就將開始震盪，也就是說，周一全面大漲後，短線有拉回壓力。 《晨間解盤》5日線為短撐(日盛投顧提供) 《國際金融》比特幣瘋狂漲勢熄火 一度跌破5萬美元 (時報資訊) #台股 #解盤 #指數 #選股 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－大銀 短線飆漲介入宜慎 04:102021/02/23 證券．權證 熱門股－王品 價量齊揚短多氣盛 04:102021/02/23 證券．權證 《盤中解析》台積電臉綠 台股回測5日線 10:512021/02/23 財經 《電腦設備》友達入股拚智慧交通 鑫創電子亮燈歡慶 10:512021/02/23 財經 玩美移動 推全新AR眼鏡試戴 04:102021/02/23 產業．科技 櫃買指數挑戰200點整數關卡 04:102021/02/23 證券．權證 比特幣超越黃金 概念股紅通通 04:102021/02/23 證券．權證 股王大方配息 5.2萬零股股東樂透 04:102021/02/23 財經要聞 補漲行情 台股基金喊衝 04:102021/02/23 投資理財 雙收益配息 利息入袋理財有感 04:102021/02/23 地方新聞 比特幣夯 專家憂流動性已惡化 04:102021/02/23 財經焦點 財經熱門新聞 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 比爾蓋茲警告比特幣新手 錢沒馬斯克多就該小心 - 財經 國巨晶片電阻 3月漲15-25％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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