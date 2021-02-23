上周五美股由半導體族領軍，費半指數大漲2.44%，激勵台股開高上衝，加權指數創新高來到16579點之後隨即拉回，從拉回時未見大殺盤可知，台股只是漲多的震盪、並非正式回檔。

嚴格說來，多頭的主結構係以輪動為主，但周一卻出現全面上揚走勢，比較可能的情況是「軋空手」，即年前賣出股票保持空手的買盤終於受不了進場了，而根據經驗，每次大盤出現全面上揚則短線就將開始震盪，也就是說，周一全面大漲後，短線有拉回壓力。

(時報資訊)