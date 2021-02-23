特斯拉(Tesla)被視為電動車標竿企業，但汽車產業分析機構LMC Automotive指出，隨著德國大廠福斯(Volkswegan)在電動化方面投資成果浮現，到2025年福斯就將超越特斯拉，成為電動車龍頭，而特斯拉市占率將會腰斬。特斯拉周一(22日)跌幅超過那斯達克大盤3倍以上，達8.55%，收714.5美元。

LMC Automotive董事總經理凱利(Pete Kelly)表示，2025年預估特斯拉在全球電動車市占率會由去年的20%下降到10%，而福斯會從不到10%提升至15%以上，福特(Ford)、通用(GM)、豐田等傳統車商份額也會上升，形成百家爭鳴局面。屆時車款也會由去年140款提升到接近450款。

福斯去年7月推出掀背電動小車ID.3頗受好評，據ATO Dynamics統計，不到半年就售出5.4萬輛，僅次於9.9萬輛法國老牌車廠雷諾(Renault)的Zoe、8.5萬輛特斯拉的Model 3，而且在部分市場還賣贏特斯拉。Zoe也是小車，在市區狹窄的歐洲各大都會受歡迎。

車身大小可能是影響在歐洲銷售關鍵之一，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)實際到歐洲考察後，也形容自家產品想要在市區停車是場災難。此外，福斯也將推出跨界車ID.4，目標瞄準特斯拉的Model Y。福斯自身預估到2030年，電動車年產量可達260萬輛。

LMC預估的2025年其他車廠市占率，雷諾與日產、三菱聯盟維持在8%，現代起亞維持在7%，戴姆勒(Daimler)、通用、豐田分別由2.5%、2%、1%升至5%左右，福特會由接近無市占升至4%。

獨立分析師施密特(Matthias Schmidt)指出，去年西歐電動車銷量達72.7萬輛，相較2019年多出1倍。LMC認為電動車前景還會更好，理由包括特斯拉成功吸引更多人關注電動車、歐洲與美國都頒布有利新能源車政策，以及電池、充電基礎設施技術的大幅進步。

(中時新聞網)