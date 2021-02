外資研究機構ALETHEIA再度送暖聯電(2303),並指出,8吋晶圓產能吃緊程度遠超乎想像,聯電28奈米製程營收成長幅度與未來獲利表現都有進一步上升空間,最甜美的時光還沒到來(The best has yet to come),將推測合理股價從60元,一口氣調高到75元,躍居市場最高目標價寶座。

有鑑於需求與營收雙雙走高,ALETHEIA認為,聯電晶圓代工製程的單位售價增長幅度也強於先前預測,同時,聯電2022~2023年資本支出緊張程度可望都低於20%,折舊費用也會在同期間迅速降低,最終表現在自由現金流與毛利率的成長。整體而言,聯電2021年第四季毛利率可望達30%,至2023年中,更將挑戰40%毛利率,獲利品質大幅改善;自由現金流收益率於2021~2023年期間,則可望達4~7%水準。

ALETHEIA最近觀察到,聯電與世界類似,正開始與客戶針對2022年的晶圓產能分配與定價協商,比過往正常的時間點提早兩季發生,這可說是印證8吋晶圓產能持續供不應求最強大的訊號。

聯電28奈米製程貢獻總營收比重從2020年第三季的14%,已提升到第四季的18%,進展速度同樣比ALETHEIA估計的快了一至二季時間;短線來看,美國德州大雪造成三星電子位於奧斯汀(Austin)的晶圓廠被迫暫時停工,對聯電也是利多。ALETHEIA認為,聯電的單位售價2021年上漲8%後,2022年續漲6%,至2023年還要再漲3%。

ALETHEIA預估,聯電2022、2023年的資本支出各約將落在13~15億美元區間,以應付產線升級與擴張部分產能,進一步分析,聯電折舊費用占總營收、銷貨成本的比重會從2017年的34與42%高峰,降至2022年的19與29%,2023年再降低到15與25%。

(工商 )