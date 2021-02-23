外資研究機構ALETHEIA再度送暖聯電（2303），並指出，8吋晶圓產能吃緊程度遠超乎想像，聯電28奈米製程營收成長幅度與未來獲利表現都有進一步上升空間，最甜美的時光還沒到來（The best has yet to come），將推測合理股價從60元，一口氣調高到75元，躍居市場最高目標價寶座。

有鑑於需求與營收雙雙走高，ALETHEIA認為，聯電晶圓代工製程的單位售價增長幅度也強於先前預測，同時，聯電2022～2023年資本支出緊張程度可望都低於20％，折舊費用也會在同期間迅速降低，最終表現在自由現金流與毛利率的成長。整體而言，聯電2021年第四季毛利率可望達30％，至2023年中，更將挑戰40％毛利率，獲利品質大幅改善；自由現金流收益率於2021～2023年期間，則可望達4～7％水準。

ALETHEIA最近觀察到，聯電與世界類似，正開始與客戶針對2022年的晶圓產能分配與定價協商，比過往正常的時間點提早兩季發生，這可說是印證8吋晶圓產能持續供不應求最強大的訊號。

聯電28奈米製程貢獻總營收比重從2020年第三季的14％，已提升到第四季的18％，進展速度同樣比ALETHEIA估計的快了一至二季時間；短線來看，美國德州大雪造成三星電子位於奧斯汀（Austin）的晶圓廠被迫暫時停工，對聯電也是利多。ALETHEIA認為，聯電的單位售價2021年上漲8％後，2022年續漲6％，至2023年還要再漲3％。

ALETHEIA預估，聯電2022、2023年的資本支出各約將落在13～15億美元區間，以應付產線升級與擴張部分產能，進一步分析，聯電折舊費用占總營收、銷貨成本的比重會從2017年的34與42％高峰，降至2022年的19與29％，2023年再降低到15與25％。

(工商 )