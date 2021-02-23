【愛傳媒黃子哲專欄】前高雄市長韓國瑜的臉書文章筆誤，把莫拉克颱風襲台的時間弄錯，引來綠營一陣狂轟猛攻，基進黨甚至揶揄韓「還在醉，還是還沒醒」。

既然這些民進黨的側翼與打手要借題發揮，當然不能獨厚韓國瑜，來看看現任高雄市長陳其邁近來如何發生口誤。

今年2月8日陳其邁自受訪時口誤說，「有兩位警察同仁確診」。事實上，這兩名員警並沒有確診新冠肺炎，僅是與確診者在1月底一同吃飯，並被居家隔離，且一採陰性。

2020年7月在一場市長補選的造勢活動上，連續兩次說錯飯店名稱，把「聯上」飯店說成苓雅區的寒軒飯店。

此外，在開政策支票時稱，未來綠能及循環經濟園區總部會設在「左營」中油舊廠區，但事實上中油廠區是位在楠梓區。

2018年11月，陳其邁把台灣知名網路作家藤井樹，口誤說成是「日本搬來高雄住的人」。

難道基進黨是民進黨的小弟？還是陳其邁的寵物？面對陳其邁的錯誤竟懦弱到視若無睹，悶不吭聲，未置一詞。

卻對已卸任的韓國瑜情有獨鍾，逮到機會就大肆修理，這也再次印證了罷韓就是配合民進黨所進行的針對性政治報復。

事實上，政治人物無論是發生口誤或筆誤，被外界指正難免，也應該自我檢討改進。但類似基進黨這類兩套標準，惡意又低級的加油添醋或詆毀謾罵，只是顯露其缺乏黨格及人格的本質而已。

順帶一提的是，根據TVBS的2月初公布的民調結果，陳其邁施政滿意度為44%，排名第二十名，是各縣市倒數第二。

去年11月台灣民意基金會公布的民調，其中最不受歡迎的六都市長，高雄市長陳其邁排第一。

陳其邁這些墊底的成績，基進黨是忘記了還是害怕想起？儘管繼續做這些無腦的攻訐，繼續招搖與挑釁，最後害到的，恐怕還是貴黨同樣仇恨值極高的立委陳柏惟，被罷免的危機日益升高。

作者為國民黨文傳會副主委

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(中時新聞網)